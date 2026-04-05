Wilder nadjačao neuništivog Chisoru nakon 12 rundi drame

Bivši svjetski prvak Deontay Wilder vratio se pobjedama, ali na teži način no što je itko očekivao. U spektakularnoj atmosferi londonske O2 Arene, nakon 12 iscrpljujućih rundi, svladao je miljenika domaće publike, Dereka Chisoru, podijeljenom sudačkom odlukom.

Bio je to meč koji je opravdao svoj naziv "100", simbolizirajući stotu zajedničku profesionalnu borbu dvojice veterana, a publici je pružio nezaboravnu večer sirove snage, srčanosti i neprestanih preokreta. Iako su obojica boraca daleko od svojih najboljih dana, 40-godišnji Wilder i 42-godišnji Chisora pokazali su nevjerojatnu izdržljivost.

Legende sporta

Meč je od početka bio sudar stilova - Wilder je pokušavao zadržati distancu i koristiti svoj razorni desni direkt, dok je Chisora, vjeran svom nadimku "Rat" (War), neprestano vršio pritisak, skraćivao distancu i pretvarao borbu u iscrpljujući okršaj izbliza.

Početne runde pripale su Amerikancu. Wilder je vješto koristio prednost u visini i dosegu, pogađajući Chisoru čistim udarcima i kontrolirajući tempo. Britanac je, s druge strane, primao udarce kako bi se približio i radio štetu u tijelu, čineći borbu fizički iznimno zahtjevnom. Unatoč Wilderovoj dominaciji, publika je nosila svog borca, a prava drama tek je slijedila.

Četvrta runda donijela je prvi veliki preokret. Chisora je uspio pogoditi Wildera snažnim desnim overhandom koji je ozbiljno uzdrmao "Brončanog bombardera". Američki boksač bio je vidno pogođen, a O2 Arena je eruptirala, osjetivši da njihov junak ima šansu. Ipak, Wilder se uspio oporaviti i preživjeti krizu, no postalo je jasno da ovo neće biti laka večer za bivšeg prvaka.

Borba je u središnjim rundama postala neuredna i isprekidana brojnim ulascima u klinč, a napetost je dosegnula vrhunac u osmoj rundi. Wilder je konačno pronašao prostor za svoju desnicu i poslao Chisoru na pod. Činilo se da je kraj blizu, no nevjerojatno srčani Britanac ustao je i preživio brojanje. U istom naletu, Wilder je kažnjen oduzimanjem boda zbog guranja protivnika, što je dodatno zakompliciralo situaciju na sudačkim karticama.

Kaos se nastavio i u kasnijim rundama, a jedanaesta je donijela novi dramatičan trenutak kada su oba borca završila na podu u različitim sekvencama. Chisora je čak u jednom trenutku bio na rubu ispadanja iz ringa, no uspio se vratiti i dočekati posljednje zvono na nogama, ispraćen ovacijama čitave dvorane.

Kraj velike karijere

Nakon dvanaest rundi brutalne borbe, suci su donijeli odluku: 115-111 i 115-113 za Wildera, dok je jedan sudac bodovao 115-112 za Chisoru. Pobjeda je Wildera (45-4-1) vratila u kombinacije za najveće mečeve, uključujući i spominjani ljetni okršaj s Oleksandrom Usykom, no izvedba protiv ostarjelog Chisore ostavila je brojne upitnike. Sam Wilder je nakon meča izjavio kako je namjerno "popustio gas" u kasnijim rundama kako bi poštedio Chisoru težih ozljeda. "Mi borci moramo paziti jedni na druge. Želim da živi za svoju djecu", rekao je Amerikanac.

Za Dereka Chisoru (36-14), ovo je trebao biti oproštajni meč. Iako nakon poraza nije definitivno potvrdio mirovinu, rekavši da će o svemu odlučiti sa suprugom, dobio je oproštaj kakav zaslužuje - pred svojom publikom, u borbi u kojoj je ostavio posljednji atom snage. London je slavio svog ratnika unatoč porazu, odajući počast karijeri izgrađenoj na nevjerojatnoj hrabrosti i odlučnosti.

