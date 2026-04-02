Tko je Eridson Garcia? Dominikanski autsajder može ostvariti pobjedu karijere

Uskrsna nedjelja, 5. travnja, donosi peto izdanje boksačke serije Zuffa Boxing, a glavna borba večeri u Las Vegasu suprotstavit će dva vrhunska borca na pragu borbe za svjetski naslov, a možete ih gledati na platformi Voyo. S jedne strane stoji neporaženi domaći favorit Andres Cortes, a s druge opasni autsajder iz Dominikanske Republike, Eridson Garcia. Iako analitičari i tržišta predviđanja daju gotovo 75 posto šanse za pobjedu Cortesu, Garcia je borac koji je karijeru izgradio na rušenju prognoza i priređivanju iznenađenja.

Put preporođene karijere

Eridson Garcia (23-1, 14 KO) nije ime koje je dugo bilo na radaru šire boksačke javnosti. Njegov put do glavne borbe večeri na platformi Voyo bio je sve samo ne lagan. Ključna točka karijere dogodila se u kolovozu 2023. godine, kada je doživio jedini poraz - težak nokaut u prvoj rundi od Jordana Whitea. Mnogi borci se od takvog udarca nikada ne oporave, no za Garciju, ljevaka koji živi i trenira u Houstonu, to je bio početak impresivnog niza.

Nakon poraza nanizao je šest pobjeda, revitalizirajući svoju karijeru i pokazujući iznimnu mentalnu snagu. Prvi veliki korak bila je dominantna pobjeda jednoglasnom odlukom sudaca nad Williamom Fosterom III u srpnju 2024., no pravi proboj uslijedio je nekoliko mjeseci kasnije na najvećoj svjetskoj pozornici.

Pobjeda koja je odjeknula iz Rijada

U prosincu 2025. godine u Rijadu, Garcia je prihvatio meč protiv neporaženog japanskog talenta Taige Imanage, i to kao kasna zamjena. Ušao je u ring kao potpuni autsajder, no pružio je borbu života. Visok 175 cm s dosegom ruku od 180 cm, iskoristio je svoje fizičke prednosti te je u osmoj rundi uspio srušiti favoriziranog Japanca i na kraju slaviti podijeljenom odlukom sudaca. Ta pobjeda ga je lansirala u orbitu i donijela mu priliku karijere protiv Cortesa.

Borba za status izazivača i zvijezde

Meč protiv Andresa Cortesa (24-0) nosi ogroman ulog. Iako su oba borca većinu karijere proveli u super-perolakoj kategoriji (do 59 kg), gdje je Garcia rangiran kao 9. na WBO i 14. na WBA ljestvici, ova se borba održava u lakoj kategoriji (do 61,2 kg), jer promocija Zuffa Boxing ne koristi međukategorije. Pobjeda bi Garciji otvorila vrata prema vrhu u čak dvije težinske divizije.

Pobjednik ovog dvoboja postaje legitiman kandidat za napad na svjetsku titulu u jednoj od najvećih organizacija. Za Garciju bi pobjeda nad neporaženim borcem pred njegovom domaćom publikom u Las Vegasu bila konačna potvrda da pripada samom svjetskom vrhu. Još jednom ulazi u meč kao onaj koji treba pokvariti planove, uloga koja mu je, čini se, postala zaštitni znak.

