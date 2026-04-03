Hrgović opleo po 'novom Tysonu': 'To će mu se dogoditi ako će se boriti sa mnom'

Filip Hrgović, najbolji hrvatski teškaš, sprema se za povratak u ring 16. svibnja protiv Britanca Davea Allena u Doncasteru, no na službenoj konferenciji za medije nije se suzdržavao komentirati ni druge teme. Iako je pred njim borba koja označava početak suradnje s moćnim Queensberry Promotions, Hrgovićev fokus bio je jednako usmjeren na svog protivnika, ali i na mladu zvijezdu u usponu, Mosesa Itaumu, kojemu je poslao nedvosmislenu poruku.

'Žao mi je što ga moram pobijediti'

Hrvatski boksač priznao je da Allen nije bio protivnik kojeg je priželjkivao. Nadao se zvučnijim imenima i većim izazovima nakon poraza od Daniela Duboisa.

"Iskreno, nisam očekivao ovakvu vrstu borbe. Prozivao sam imena poput Fabia Wardleyja, tražio sam uzvrat s Danielom Duboisom ili borbu s Agitom Kabayelom u Njemačkoj. No, na kraju je ovaj meč bio na stolu, Queensberry je ponudio sjajan posao i prihvatio sam", objasnio je Hrgović.

Unatoč tome, poručuje kako ni u kojem slučaju ne podcjenjuje Allena, miljenika domaće publike. "Moj plan je pokvariti zabavu. Oprostite mi na tome, ali to je moj posao. Treniram jako kao i za svaku borbu i neću Allena shvatiti olako. On izgleda kao dobar momak i žao mi je što ga moram pobijediti. No, moram mu sasjeći krila od prve runde i pokazati tko je gazda u ringu."

Poruka za novu zvijezdu

Ipak, najzanimljiviji dio konferencije uslijedio je kada je tema postao Moses Itauma, 21-godišnji neporaženi teškaš kojeg boksački svijet vidi kao budućeg vladara kategorije. Hrgović, međutim, ne dijeli to oduševljenje i spreman je biti prva prava prepreka na Itauminom putu.

"Znate priču o Mosesu (Mojsiju)? On nikada nije stigao do Obećane zemlje. To je ono što će se dogoditi i ovom Mosesu ako se bude borio sa mnom – ja sam njegova prepreka, on pored mene neće proći do vrha", slikovito je poručio Hrgović.

Nastavio je u istom tonu, dovodeći u pitanje čvrstinu mladog Britanca. "Nisam impresioniran tom pompom oko njega", rekao je Hrgović za The Ring. "On još nije primio niti jedan pravi udarac u karijeri. Nije se suočio s borcima koji uzvraćaju ili koji mu mogu priuštiti teške runde. Brz je, dobar je, ali vidjet ćemo kako će se ponašati kad primi prve batine."

Hrgović smatra da Itaumi nedostaje ključno iskustvo – iskustvo poraza i teških trenutaka u ringu. "Ratnik se ne postaje, s tim se rodiš. Ili jesi ili nisi. Vidjet ćemo ima li on srce i bradu kada stvari postanu teške. Ja sam dokazao da mogu primiti puno udaraca, imam sjajnu bradu i izdržljiv sam. On je još uvijek klinac, a ja sam muškarac."

'Da sam Britanac, bio bih superstar'

Osvrnuo se i na svoj status u svijetu boksa, ističući kako borci iz manjih zemalja poput Hrvatske imaju znatno teži put. Podijelio je i zanimljivu anegdotu vezanu upravo uz svog idućeg protivnika.

"Čitao sam jedan Daveov intervju gdje je rekao da mu je boks omogućio da kupi nekoliko kuća. Ja u tom trenutku nisam imao svoju kuću pa sam se pitao: 'Kako je to je**no moguće?'", ispričao je Hrgović. "Teško je biti Hrvat u teškoj kategoriji i biti u top pet na svijetu bez velike boksačke povijesti iza sebe. Da sam ja iz Velike Britanije, bio bih superstar!"

