Novi Mike Tyson prozvao Hrgovića: 'Da budem potpuno iskren, htio sam to'

Britanska teškaška senzacija Moses Itauma, 21-godišnjak kojeg mnogi vide kao budućnost kategorije i nazivaju "novim Mikeom Tysonom", nakon još jedne dominantne pobjede ponovno je izrazio želju za borbom protiv Filipa Hrgovića. Itauma je u Manchesteru postao prvi čovjek koji je prekidom svladao Jermainea Franklina, Amerikanca kojeg prethodno nisu uspjeli zaustaviti ni Anthony Joshua ni Dillian Whyte.

Impresivnom pobjedom nokautom u petoj rundi, Itauma je svoj profesionalni omjer podigao na 14-0, uz 12 nokauta. Odmah nakon meča, potvrdio je ono o čemu se već neko vrijeme govori – na vrhu njegove liste želja nalazi se upravo hrvatski borac.

"Htio sam borbu s Hrgovićem"

Iako je svjestan da do njihovog okršaja neće doći tako skoro, Itauma ne skriva da je Hrgović protivnik po njegovoj mjeri. Hrvatski teškaš, naime, već ima dogovoren povratnički meč.

"Da budem potpuno iskren, htio sam borbu s Hrgovićem. Ali on se bori protiv Davea Allena. Ne znam, morat ćemo se vratiti za stol i vidjeti tko je slobodan", izjavio je Itauma za medije nakon pobjede nad Franklinom.

Mladi Britanac, poznat po nevjerojatnoj snazi i brzini, smatra da bi mu meč protiv borca Hrgovićeva kalibra bio idealan test i korak prema samom vrhu.

"Sviđa mi se borba protiv Filipa Hrgovića. Nije to ništa osobno protiv tih boraca, ja samo uvijek težim veličini. Mislim da bi Hrgović bio odlična borba za mene", dodao je.

Samopouzdanje na vrhuncu

Itaumin strelovit uspon i dominantne izvedbe daju mu za pravo da cilja na najbolje. U samo godinu dana kao profesionalac, nanizao je nekoliko zvučnih imena na svoj popis.

"Upravo sam napunio 21 godinu, a već imam pobjede nad Dillianom Whyteom, Demseyjem McKeanom i sada Jermaineom Franklinom – i to sve nokautima. Napravio sam ono što neki drugi britanski teškaši nisu uspjeli, a oni su kasnije ostvarili velike karijere. Pa gdje je onda moj limit?" zapitao se Itauma.

Dok Filip Hrgović svoj put nastavlja 16. svibnja protiv Davea Allena u Doncasteru, Moses Itauma planira povratak u ring u srpnju.

