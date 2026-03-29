SJEĆATE LI SE? /

Slavni Hrvat sipao hvalospjeve o novom Mikeu Tysonu: 'To je jedna nova vrsta...'

Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

Sep je o Itaumi govorio u podcastu Net.hr-a 'Maksanovom korneru'

29.3.2026.
19:31
M.G.
Moses Itauma (14-0), 21-godišnji britanski britanski teškaš kojega su prozvali 'novim Mikeom Tysonom', subotu je u Manchesteru brutalnim nokautom u petoj rundi poslao na pod iskusnog Amerikanca Jermainea Franklina (24-3)  i postao prvi boksač koji ga je pobijedio prije posljednjeg gonga.

Bila je to 14. pobjeda u karijeri mladog Itaume, a ček 12 ih je ostvario nokautom. Dokazao je da nije neopravdano što ga zovu 'novim Tysonom', a o mladom Britancu u podcastu Net.hr-a "Maksanovom korneru" u studenom 2025. godine vrlo je pohvalno govorio naš poznati boksač Hrvoje Sep.

"Izuzetno je kvalitetan boksač. To je jedna nova vrsta teškaša, izuzetno brz. Visok je 196 centimetara, težak oko 110 kilograma, a izuzetno brz. Tehnički je odlično potkovan i taktički zreo već s 20 godina. Ono što boksač ima u 25-im ili 30-im, on to ima već s 20 godina" rekao je Sep.

Cijeli razgovor s Hrvojem Sepom pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE OVDJE: Alvaro Bautista doživio noćnu moru u Portugalu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
