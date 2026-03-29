Slavni Hrvat sipao hvalospjeve o novom Mikeu Tysonu: 'To je jedna nova vrsta...'

Moses Itauma (14-0), 21-godišnji britanski britanski teškaš kojega su prozvali 'novim Mikeom Tysonom', subotu je u Manchesteru brutalnim nokautom u petoj rundi poslao na pod iskusnog Amerikanca Jermainea Franklina (24-3) i postao prvi boksač koji ga je pobijedio prije posljednjeg gonga.

Bila je to 14. pobjeda u karijeri mladog Itaume, a ček 12 ih je ostvario nokautom. Dokazao je da nije neopravdano što ga zovu 'novim Tysonom', a o mladom Britancu u podcastu Net.hr-a "Maksanovom korneru" u studenom 2025. godine vrlo je pohvalno govorio naš poznati boksač Hrvoje Sep.

"Izuzetno je kvalitetan boksač. To je jedna nova vrsta teškaša, izuzetno brz. Visok je 196 centimetara, težak oko 110 kilograma, a izuzetno brz. Tehnički je odlično potkovan i taktički zreo već s 20 godina. Ono što boksač ima u 25-im ili 30-im, on to ima već s 20 godina" rekao je Sep.

