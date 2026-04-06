Aveline, Jean, Carlo, Christy u Zagrebu su našli svoje mjesto: 'Bila sam usamljena'

Uskrs su u Zagrebu slavili i oni koji su tisućama kilometara daleko od svojih domova. U župi svetog Blaža okupili su se Filipinci, ali i brojni drugi strani vjernici na misnom slavlju na engleskom jeziku, tražeći barem djelić doma i zajedništva u blagdanskom ozračju.

Različitih jezika, kultura i životnih priča, ali ujedinjeni u molitvi, vjernici su zajedno proslavili najveći kršćanski blagdan.

“U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!”, odjekivalo je crkvom.

Kako bi čežnja za domom bila barem malo manja, a osjećaj zajedništva ponovno oživio, vjernici iz svih krajeva svijeta okupili su se na misi na engleskom jeziku.

“Daje mi puno mira i puno sreće. Posebice ovdje jer se mogu družiti s drugim strancima i imigrantima i to čini život lakšim jer shvatiš da prolazimo iste muke, uživamo u istim veseljima”, rekla je Aveline iz Kenije.

Za mnoge je ovo i način da ublaže osjećaj usamljenosti.

Bila je usamljena

“Kao iseljenica, bila sam usamljena, išla bih kući i nedostajao bi mi dom i obitelj. I dobro je da mogu sada slaviti Uskrs s prijateljima iz zbora”, kaže Jean s Filipina.

Na misi je bilo najviše Filipinaca, čiji se uskrsni običaji ne razlikuju mnogo od hrvatskih.

“Sve obitelji skupe se zajedno i idu u crkvu, nešto se skuha”, objašnjava Jean.

“Imam prijatelje ovdje i oni slave. Pa ću nakon crkve otići do svojih prijatelja Hrvata i slavit ćemo”, dodaje Carlo.

Osim mise na engleskom jeziku, održana je i misa za indijske katolike na malajalamskom jeziku.

“Unatoč tome što nam nedostaje naša obitelj, možemo slaviti ovdje s našim ljudima. To je dobra stvar”, rekao je Roshen iz Indije.

“Jako mi se sviđa. Ljudi su doista dobri, dragi i žele pomoći”, dodala je Christy.

Ipak, nostalgija je i dalje prisutna.

“Obitelj. Naši roditelji”, kaže Linda na pitanje što joj najviše nedostaje.

“No ovdje je dobro, jako dobro”, dodaje.

Vrata crkve bila su otvorena za sve, pa i za turiste.

“Odlično je što možemo doći ovdje i živjeti svoju vjeru na ovaj važan dan i to na engleskom, da razumijemo”, rekla je Augustina iz Čilea.

Mise na engleskom jeziku u ovoj se župi služe od 2019. godine, upravo kako bi se strancima olakšala integracija i omogućio osjećaj pripadnosti.

“Nastojimo preko ove župe učiniti taj jedan korak prema integraciji njih u naše društvo i stvarati zajednicu. Mislim da je to ono što mi kao crkva možemo doprinijeti u ovom vremenu, da im damo osjećaj zajedništva i susreta”, poručio je vlč. Anđelko Katanec, povjerenik za pastoral migranata i turista Zagrebačke biskupije.

Jer upravo je to, kažu vjernici, smisao vjere i ovog blagdana – povezivanje u ljubavi, bez obzira na to odakle dolazimo.