Istaknuti HDZ-ovci u prvim redovima na misi u Katedrali: Pogledajte tko je sve došao

Uskrsnu svetu misu u Zagrebačkoj Katedrali predvodio je zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša. Među posjetiteljima bili su i istaknuti HDZ-ovci poput Tome Medveda, Gordana Jandrokovića, Željka Reinera, Marije Vučković i Nine Obuljen Koržinek. U našoj galeriji pogledajte tko je sve došao.

Kutleša se zahvalio predstavnicima Vlade "za sve ono što ste učinili, na poseban način Ministarstvu kulture i ministrici, da se možemo danas naći ovdje u ovoj Katedrali."

U svojoj homiliji Kutleša je naglasio da Uskrs nije samo dan radosti, nego i dan istine.

"Nije samo blagdan svjetla, nego i objava smisla svega stvorenoga. U Uskrsu se razotkriva ono što je čovjek oduvijek tražio, što je filozof slutio, prorok naviještao, a srce potajno priželjkivalo.

Tijekom čitave povijesti ljudskoga roda, pa i prije nego što je itko čuo za ime Isusovo, čovjek je tražio ono što je istinito, dobro i lijepo. Od sumerskih mudraca, preko grčkih filozofa, do suvremenih mislilaca postavljaju se ista pitanja: Što je istinito? Što je dobro? Što je lijepo? To nije tek akademska potraga, nego potraga upisana u samu narav ljudskoga bića. Čovjek ne može ne tražiti istinu, ne žeđati za dobrotom, ne biti očaran ljepotom.

Kada filozofi poput Platona i Aristotela govore o najvišim dobrima, kada sveti oci i teolozi ispovijedaju da je Bog sama istina, samo dobro i sama ljepota, te kada sv. Toma Akvinski uči da su istina, dobrota i ljepota transcendentalne oznake bića, tada ne govore o pukim apstraktnim pojmovima. Govore o onome što jedino može ispuniti ljudsko biće. Sve što postoji nosi u sebi neki trag istine, jer je pojmljivo; trag dobrote, jer je vrijedno; trag ljepote, jer zrači.

No, evanđelje nas otvara spoznaji nečega uzvišenijega. Ono svjedoči da te tri stvarnosti nisu samo ideje. One imaju lice. One imaju ime. To je ime Isus Krist. Zato na Uskrs ispovijedamo da su sva tri ljudska traganja ispunjena, jer u uskrslome Kristu Istina je ustala iz groba, Dobro je pobijedilo zlo, a Ljepota ljubavi zasjala je jače no ikada."

Jandroković o sastanku državnog i vojnog vrha

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u nedjelju je dobrim ocijenio što se nedavno sastao državni i vojni vrh na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, otkrivši da su sastanci prošli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.

"Očito je Veliki tjedan potaknuo sve nas da odgovorno promišljamo o budućnosti, a zadaća je političara da vode računa o javnom dobru, interesima države i naroda te je dobro što se taj sastanak dogodio”, izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

Sastanak je protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi, naravno da razlike postoje, to nitko ni ne taji, ali čini mi se da je, pogotovo u nekim segmentima, ostvareno i suglasje, rekao je. "Po meni, ovaj sastanak je bio dobar i najavljuje možda neka stabilnija vremena”, dodao je Jandroković.

Istaknuo je kako moramo biti svjesni da živimo u krajnje neizvjesnim vremenima, da se vode dva velika rata i da dnevno stotine ili tisuće ljudi gube svoje živote te je podsjetio na poruku današnjeg dana, da dobro treba nadvladati zlo, svjetlo tamu, a istina treba pobijediti laž.

Zaželio je hrvatskim građanima da žive u miru i poručio da treba sačuvati mir koji imamo, kao i da treba očuvati slobodu za koju smo se teško i krvavo izborili. Poručio je i da, također, treba voditi računa o onima u potrebi, obespravljenima, onima koji su sami i bolesni.

"Država ima svoju zadaću, ali nije sve samo na državi, svatko od nas svojim postupcima i svojim djelima može učiniti nešto dobro i pomoći onima koji si sami ne mogu pomoći”, kazao je Jandroković i zaželio sretan Uskrs.