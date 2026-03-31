SAMO 50 GODINA /

Iznenada preminuo olimpijski pobjednik: Zabio je više od tisuću golova za reprezentaciju

Iznenada preminuo olimpijski pobjednik: Zabio je više od tisuću golova za reprezentaciju
Foto: Profimedia

'Ovo je nemjerljiv gubitak i šok za rukometni svijet'

31.3.2026.
13:50
Hina
Profimedia
Član ruske rukometne reprezentacije koja je osvojila naslov olimpijskog pobjednika u Sydneyu 2000. godine Edvard Kokšarov umro je u dobi od 50 godina, objavio je bjelorusko klub Meškov iz Bresta u kojem je Kokšarov radio kao trener. 

"U dubokoj boli obavještavamo javnost da je glavni trener našeg kluba, olimpijski i svjetski prvak te osvajač Lige prvaka Edvard Kokšarov iznenada preminuo u 51. godini starosti. Obitelji izražavamo duboku sućut. Sjećat ćemo ga se kao čovjeka koji je ostavio dubok pečat na našu ekipu i sve koji su ga poznavali. Ovo je nemjerljiv gubitak i šok za rukometni svijet", objavio je Brest.

Uz zlato u Sydneyu, Kokšarov je s Rusijom osvojio i olimpijsku broncu u Ateni 2004., dok je svjetski prvak postao u Japanu 1997., dok je u Egiptu 1999. bio srebrnu. Na EP u Hrvatskoj 2000. je osvojio srebro.

Kokšarov je igrao na poziciji lijevog krila te je u 192 nastupa zabio 1004 gola za Rusiju.

