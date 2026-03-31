SJAJNI BUGARIN

Preminuo legendarni nogometaš: Bio je dio momčadi koja je obilježila Svjetsko prvenstvo u SAD-u

Preminuo legendarni nogometaš: Bio je dio momčadi koja je obilježila Svjetsko prvenstvo u SAD-u
Foto: Profimedia

Sin je legende Levskog – Bisera Mihajlova, dok je njegov sin Nikolaj Mihajlov također igrao za Levski i bugarsku reprezentaciju. Nikolaj je za Bugarsku branio 45 puta

31.3.2026.
11:59
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Legendarni bugarski vratar Borislav Mihajlov preminuo je jutros u Sofiji, objavila je njegova obitelj.

Mihajlov (63) krajem prošle godine pretrpio je moždani udar, nakon čega je stavljen u induciranu komu. Unatoč velikim naporima njegove obitelji i medicinskog osoblja, nažalost se nije uspio oporaviti, prenosi BGNES.

Legendarni kapetan bugarske reprezentacije i dugogodišnji predsjednik Bugarskog nogometnog saveza rođen je 12. veljače 1963. godine u Sofiji. Bio je jedan od junaka Svjetskog prvenstva 1994. u SAD-u, gdje je bio jedan od nositelja bugarske reprezentacije zajedno s Hristom Stoičkovim, te je za reprezentaciju upisao 98 nastupa.

Za najboljeg nogometaša Bugarske proglašen je 1986. godine, a na klupskoj razini igrao je za Levski, Belenenses, Mulhouse, Botev, Reading, Slaviju i Zürich. Dužnost predsjednika Bugarskog nogometnog saveza obnašao je od 2005. do 2024. godine.

Sin je legende Levskog – Bisera Mihajlova, dok je njegov sin Nikolaj Mihajlov također igrao za Levski i bugarsku reprezentaciju. Nikolaj je za Bugarsku branio 45 puta.

Preminuo legendarni nogometaš: Bio je dio momčadi koja je obilježila Svjetsko prvenstvo u SAD-u
Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst/Profimedia

