Bivši igrač Arsenala napadnut usred trgovačkog centra: Iza svega stoji bizaran motiv

Bivši nogometaš Arsenala i Atlético Madrida, a danas igrač Galatasaraya, Lucas Torreira, doživio je neugodan i šokantan incident tijekom posjeta trgovačkom centru u istanbulskoj četvrti Beyoğlu.

Napad se dogodio usred dana dok je Torreira bio u društvu prijatelja i nakratko se zaustavio kako bi se fotografirao s jednim navijačem. U tom trenutku drugi muškarac prišao je grupi, a nogometaš je isprva pomislio da također želi zajedničku fotografiju. Međutim, umjesto toga, napadač mu je iznenada zadao snažan udarac u glavu.

Torreira je kasnije policiji opisao događaj:

„Prišao mi je i rekao da želi fotografiju. Tada sam vidio još jednog muškarca koji se približava i mislio sam da je i on navijač. No kada je došao bliže, udario me u lijevu stranu glave. Nisam razumio što se događa.“

Nakon napada ubrzo je otkriven i motiv incidenta. Istragom je utvrđeno da se ne radi o navijačkom ispadu, već o osobi koja je imala opsesivni odnos prema djevojci nogometaša, turskoj glumici Devrim Özkan.

Napadač, identificiran kao Burak Doğan, navodno je policiji priznao da je već duže vrijeme razvio negativne osjećaje prema Torrei­ri zbog njegove veze s glumicom.

„Nakon što sam prije godinu dana vidio fotografije Devrim Özkan s Lucasom Torreirom, počeo sam ga mrziti“, navodno je izjavio tijekom ispitivanja.

Prema dostupnim informacijama, Doğan je već ranije bio poznat policiji zbog uznemiravanja glumice, a navodno mu je bila izrečena i zabrana prilaska. Također je Torrei­ri prije incidenta slao prijeteće poruke putem društvenih mreža.

Nakon napada, situacija je brzo stavljena pod kontrolu zahvaljujući reakciji Torrei­rinog vozača i prijatelja, koji su spriječili daljnju eskalaciju. Napadač je pokušao pobjeći taksijem, ali je ubrzo uhvaćen i priveden.