Bliski suradnik Volodimira Zelenskog optužen za pranje novca! Određena i jamčevina

Visoki ukrajinski sud za suzbijanje korupcije je u četvrtak naredio uhićenje Andrija Jermaka, bliskog saveznika predsjednika Volodimira Zelenskog i bivšeg šefa njegovog kabineta, zbog optužbi za pranje novca. Sud je također odredio jamčevinu u iznosu od 140 milijuna hrivnji (oko 3,19 milijuna dolara) na temelju koje bi Jermak, koji poriče optužbe, bio pušten dok čeka presudu.

"Nemam toliko novca, a moj odvjetnik će sada surađivati s prijateljima i poznanicima (radi prikupljanja sredstava za jamčevinu)", kazao je Jermak novinarima nakon odluke suda.

"Moj pravni tim će uložiti žalbu. Iskoristit ćemo svako pravno sredstvo kako bismo došli do pravde i istine". Ukrajinske vlasti su u ponedjeljak imenovale Jermaka kao osumnjičenika u velikoj korupcijskoj istrazi. On je najistaknutija osoba iz unutarnjeg kruga predsjednika koju su antikorupcijski dužnosnici uspjeli uhititi.

Jermak je bio drugi najutjecajniji čovjek u zemlji

Ukrajinske službe za suzbijanje korupcije su priopćile da se Jermaka sumnjiči za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji odgovornoj za pranje novca u iznosu od oko 10,5 milijuna dolara izgradnjom elitnih stambenih nekretnina u okolici glavnog grada Kijeva.

Jermaka se smatralo drugom najmoćnijom osobom u Ukrajini nakon Zelenskog koja je imala ogroman utjecaj u ukrajinskoj politici unatoč činjenici da je bio na položaju za koji ga nisu birali građani, već je imenovan. Bivši filmski producent i odvjetnik se redovito pojavljivao uz predsjednika na javnim događajima, a bio je i glavni pregovarač Kijeva u mirovnim pregovorima s Rusijom u kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Do njegove ostavke je došlo prošle godine usred šire rekonstrukcije vlade radi obnavljanja povjerenja u ured predsjednika koji je zasjenjen navodima o centralizaciji moći, piše Reuters. Optužbe protiv Jermaka vjerojatno neće predstavljati neposrednu prijetnju za Zelenskija, no mogle bi nanijeti dugoroćnu štetu njegovu ugledu bude li se ponovo kandidirao za predsjednika nakon rata, kažu neki analitičari.