FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
prava rapsodija /

Ludnica u Škotskoj: Hearts protiv Celtica u zadnjem kolu napada titulu koju čeka 66. godina

Ludnica u Škotskoj: Hearts protiv Celtica u zadnjem kolu napada titulu koju čeka 66. godina
×
Foto: Malcolm Mackenzie/AFP/Profimedia

Hearts je na svom travnjaku pobijedio Falkirk sa 3-0 golovima Frankiea Kenta (29), Camerona Devlina (34) i Blaira Spittala (86).

13.5.2026.
23:43
Hina
Malcolm Mackenzie/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Heartsa i Celtica ostvarili su pobjede u susretima 37. kola škotskog prvenstva i u posljednjem kolu će u međusobnom srazu na Celtic Parku odlučiti o naslovu prvaka.

Hearts je na svom travnjaku pobijedio Falkirk sa 3-0 golovima Frankiea Kenta (29), Camerona Devlina (34) i Blaira Spittala (86).

S druge strane Celtic je nakon velike drame pobijedio na gostovanju Motherwell sa 3-2.

Domaćin je poveo u 17. minuti golom Elliota Watta, no Celtic je okrenuo rezultat preko Daizena Maede (41) i Benjamina Nygrena (58). Izjednačio je Liam Gordon u 85. minuti, a pobjedu gostima donio je Kelechi Iheanacho iz kaznenog udarca u devetoj minuti nadoknade.

Uoči posljednjeg kola Hearts vodi sa 80 bodova, Celtic ima bod manje, a treći je sa 69 bodova Rangers koji je u srijedu kod kuće izgubio od Hiberniana sa 1-2.

Hearts je četiri puta bio škotski prvak, a titulu čeka već 66 godina. Celtica pak brani naslov, a do sada je osvojio 55 naslova, kao i Rangers.

HeartsCelticškotska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike