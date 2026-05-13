Ludnica u Škotskoj: Hearts protiv Celtica u zadnjem kolu napada titulu koju čeka 66. godina

Nogometaši Heartsa i Celtica ostvarili su pobjede u susretima 37. kola škotskog prvenstva i u posljednjem kolu će u međusobnom srazu na Celtic Parku odlučiti o naslovu prvaka.

Hearts je na svom travnjaku pobijedio Falkirk sa 3-0 golovima Frankiea Kenta (29), Camerona Devlina (34) i Blaira Spittala (86).

S druge strane Celtic je nakon velike drame pobijedio na gostovanju Motherwell sa 3-2.

Domaćin je poveo u 17. minuti golom Elliota Watta, no Celtic je okrenuo rezultat preko Daizena Maede (41) i Benjamina Nygrena (58). Izjednačio je Liam Gordon u 85. minuti, a pobjedu gostima donio je Kelechi Iheanacho iz kaznenog udarca u devetoj minuti nadoknade.

Uoči posljednjeg kola Hearts vodi sa 80 bodova, Celtic ima bod manje, a treći je sa 69 bodova Rangers koji je u srijedu kod kuće izgubio od Hiberniana sa 1-2.

Hearts je četiri puta bio škotski prvak, a titulu čeka već 66 godina. Celtica pak brani naslov, a do sada je osvojio 55 naslova, kao i Rangers.