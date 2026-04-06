Rusija profitira od rata na Bliskom istoku, Kovačević: 'EU se bori s krizom koju je sama stvorila'

PUTIN TRLJA RUKE

Uz sukob na Bliskom istoku, intenzivira se i rat u Ukrajini. Rusija je pokrenula proljetnu ofenzivu, a Ukrajina uzvraća napadima na naftnu infrastrukturu. Jer nakon blokade Hormuza najviše je profitirala upravo Rusija, koja zbog skoka cijene nafte plaća ratni stroj.

Cijena ruske sirove nafte Urals skočila je na oko 110 dolara po barelu, najviše od 2013. Rusija je rekla kako neće isporučivati naftu zemljama koje su postavile cjenovni limit, u slučaju Unije to je oko 40ak dolara po barelu. S druge strane iako se Moskva suočila s optužbama da pomaže Iranu, SAD je odobrio privremeno izuzeće od sankcija na rusku naftu čiji su glavni kupci Indija i Kina. Prema podacima kijevske škole ekonomije, Rusija zarađuje oko 760 milijuna dolara na dan samo od izvoza nafte.

"Rusija je tako potvrđena kao partner u pregovorima ne samo o Europskoj sigurnosti nego i na Bliskom istoku što Putinu puno znači", kaže Božo Kovačević.

Energetski bum mogao bi dodatno povećati prihode od izvoza plina. "Europska unija se bori s krizom koju je sama stvorila", ističe Kovačević.

