Dosta vam je rasta cijena? Stručnjak ima savjet za Hrvate: 'To bi mogla biti prijelomna točka'

Iza nas su Uskrs i Veliki tjedan, tijekom kojeg smo obilazili trgovine i kuhali uskrsne delicije. Prema podacima Porezne uprave, ove godine je tijekom Velikog tjedna izdano više od 44 i pol milijuna računa. A iznos računa - odnosno koliko smo platili šunku, jaja, janjetinu, ribu, kolače je 886 milijuna eura.

Broj računa lani je bio veći, 49 milijuna i 700 tisuća, a iznos koji smo potrošili - 882 milijuna eura. Što znači da je broj računa pao 10 posto, a potrošnja rasla 0 cijelih 5 posto.

Možemo zaključiti da smo ove godine manje kupovali u trgovinama, ali smo ipak više potrošili, jer je sve skuplje nego lani.

U Velikom tjednu je izdano nešto manje od 48 milijuna računa, a potrošili smo više od milijardu eura. Prošle godine je u svim djelatnostima izdano nešto manje od 3 milijuna računa više - a iznos je bio 930 milijuna eura. Pa je tako izdano 5 posto računa manje, a sve smo platili čak 18 posto više, što znači da je na blagdanskom stolu bila manje-više ista, ali skuplja hrana.

'Cijene su užasno velike'

Na ove podatke reagirali su ekonomisti, udruge potrošača, ali i sami kupci - dok trgovci nisu htjeli pred naše kamere.

Dvije tisuće tona svinjskog mesa i 450 tona janjetine pojelo se i ovog Uskrsa. Prosječni Hrvat pojeo je oko pola kilograma šunke i šest jaja, pokazuju procjene Croatiastočara, no za neke je blagdanski stol bio skromniji nego lani, a razlog je dobro poznat.

"Cijene su užasno velike. Moramo uskladiti budžet s cijenama", rekla je Marija iz Slavonskog Broda.

"Vjerojatno smo možda neke delicije malo smanjili nego prije, poklone naravno smo reducirali", rekao je Krešimir iz Slavonskog Broda. Na pitanje, kako komentira cijene, odgovara: "Bit će i gore."

Nevenka iz Zagreba se pita, kaj penzići uopće mogu? "Što da vam drugo odgovorim, pa jasno da pazim", rekla je.

Podaci Porezne uprave

Da se kupovalo manje, pokazuju i podaci Porezne uprave. U Velikom tjednu u trgovinama je izdano oko pet tisuća računa manje nego lani, no 4 milijuna eura veći je iznos koji smo potrošili - ukupno 886 milijuna eura.

"Puno smo potrošili da, otprilike 30 do 40 posto više nego prošlu godinu", rekla je Irina iz Zagreba.

"Uvijek gledamo malo i na cijene i jednostavno se ne rasipamo toliko", rekao je Nedeljko iz Zagreba.

"Malo ima poskupljenja, ali što nam treba kupimo, što nam ne treba, prolazimo, i tak", rekla je Janja iz Zagreba.

Da su potrošači postali racionalniji u kupnji s obzirom na trenutačne okolnosti, kaže nam ekonomski analitičar Damir Novotny.

"Vlada često govori da je ova godina vrlo teška, da neće biti dovoljno novca, da se očekuje visoka inflacija, tako da potrošači reagiraju po mom očekivanju racionalno", rekao je Novotny.

"Uvijek tržišne silnice pobjeđuju - ako ja imam manje dohotke, nastojat ću svoj dohodak rasporediti za ono što mi je nužno, a izbjeći ono što mi nije nužno za kupovinu", dodaje.

Ne proizvodimo dovoljno

Podaci Porezne očekivani su i za Udrugu Potrošač.

"Mi smo uspoređivali kad smo radili našu košaricu, janjetina je 2022. kad smo još imali kunu bila od 40 do 50 po kilogramu, ove godine smo vidjeli najjeftinija je 14 eura, a najskuplja preko 20 eura", rekla je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. "I stvarno ne vidim što je to utjecalo na toliki rast cijene toga artikla pa smo i vidjeli da je puno ljudi reklo da im je to nedostižno i nedostupno", upozorila je.

Uz rat na Bliskom istoku, na rast cijena utječe i to što ne proizvodimo dovoljno hrane, kaže Novotny.

"I naravno da će rasti sve dok potrošači, a to bi mogla biti ova prijelomna točka sada oko uskrsne stagnacije, uskrsne potrošnje dok potrošači ne kažu 'Ne', mi te cijene ne želimo platiti i jednostavno ponuda će morati reagirati - ili spustiti cijene ili izbaciti te proizvode s tržišta", rekao je Novotny.

I dok odgovor trgovaca do zaključenja ovog priloga nismo dobili, udruga Potrošač od Vlade očekuje dodatne mjere kako bi se kupce zaštitilo, dok iz Vlade ponavljaju - razloga za neopravdano podizanje cijena nema!