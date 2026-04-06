Okupili se čuvari Kristova groba iz svih krajeva: 'Za ovo smo se prijavili 2009. u Kninu!'

NA KAMENU ZAGORE /

Čuvari Kristova groba iz različitih župa okupili su se na 25. Festivalu žudija. U Katunima su tradicionalno oživjeli uskrsne običaje, a ovogodišnji rekordan broj žudija pratila je i naša splitska ekipa RTL-a Danas.

Srebrni jubilej obilježen je na kamenu Zagore. Župa Katuni – Kreševo ugostila je 25. izdanje Hrvatskog festivala žudija, okupivši čuvare Kristova groba iz svih krajeva Hrvatske.

Za domaćine je to bio dug put do organizacije, uz puno strpljenja, ali još više ponosa.

Zapovjednik čuvara Kristova groba župa Katuni – Kreševo Mario Kekez rekao je: „Znači nam puno, mi smo se 2009. prijavili u Kninu i tribali smo biti negdi 2017., ali je bila korona... Pa je trebalo biti 2020. nešto u Zagrebu i tada smo se makli. Sad nas je, Bogu hvala, zapalo da budemo. Velika nam je čast da budemo jedni od organizatora festivala žudija.“

Događaj je ovjekovječen i posebnim vizualnim pečatom. Vatrogasci su i ove godine postavili svoje ljestve kako bi nastala još jedna milenijska fotografija, neraskidivo vezana uz ovaj festival.

Iako dominira dalmatinska tradicija, festival spaja sjever i jug. Gosti iz Lobora podsjetili su na dubinu korijena ovog običaja i u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Predsjednik viteškog društva Sveti križ Lobor Mirko Kuharić rekao je: „Pa to za nas znači puno. U duhovnom smislu očuvanja tradicije, mi datiramo iz 1523. godine. Osnovani smo 2007. i od tada čuvamo, pokušavamo očuvati našu tradiciju čuvanja Kristova groba.“

Običaji koji žive i povratak u djetinjstvo

Za mještane ovo nije samo događaj, nego povratak u djetinjstvo i dokaz da običaji i dalje žive.

Ivan Juričić iz Katuna rekao je: „Ja sam rođen ovdje, baš zbog toga sam došao. U Splitu živim trideset godina, ali sam ovdje rođen, a u ovoj župi sam i pričešćen i sve ostalo. Ovo je nešto veličanstveno, nešto nezaboravno.“

Vesela Simunić iz Katuna rekla je: „Ja se sjećam u djetinjstvu kad sam dolazila u našu staru crkvu da se to dešavalo i dječje oči su bile znatiželjne i jako je lijepo bilo, jako. Imam stotine slika šta sam se slikala sa žudijama, sa kapama. Jako sam sretna što mladi sudjeluju i da su posvećeni više nego mi u ono vrijeme.“

Nakon velikog jubileja u Katunima, pogled se već okreće prema idućoj godini. Festival seli u Solin gdje se priprema novi spektakl. Više pogledajte u videu