Obitelji pohrlile u osječki Zoo: 'S ovim smo na četvrtini cjelogodišnjeg prometa'

Brojni mali i veliki posjetitelji na Uskrsni ponedjeljak bili su u osječkom ZOO vrtu. Životinje su uživale u pisanicama i drugim darovima, a posjetitelji u životinjama i edukativno zabavnom programu.

Sretan Uskrs, sretan Uskrs, govorila su djeca i nakon čestitke brzo trčala do Uskrsnog Zeca koji je s košarom punom slatkiša najmlađe čekao na ulazu u ZOO vrt pa ih poveo u šetnju. "Zekan ide rano i uvijek bude sretan", kaže Lea iz Osijeka.

A sretni su danas ovdje bili svi. Oni koji su Uskrsne poslastice dobili, ali i oni koji su njihovu sreću promatrali.

"Što Zeko i timaritelji hrane životinje ovdje u zoološkom s pisanicama za Uskrs i super mi je to što zapravo sve životinje traže jaja", kaže Ivor iz Zagreba.

Sve što se događalo razdragano se i komentiralo. Nije bilo razloga za žurbu jer pisanica je bilo za sve. "Svi oni koji inače jedu jaja danas će dobiti pisanice, ali bojane prirodnim bojama", kaže Nikica Jukić, rukovoditelj Zoološkog vrta Osijek.

Trenutke sreće željelo se uhvatiti i sačuvati fotografiranjem. "Slikam svaku životinju koju vidim", kaže Bruna iz Bilja.

Roditelji i djeca obrazložili sreću

Ovako su svoje dobro raspoloženje objasnili roditelji. "Zato što lijepo je malo od one šunkice i jaja, malo se prošetati, izgubiti koju kilu i da djeca malo nauče i vide nešto o životinjama", kaže Ivana iz Osijeka.

A ovako su svoju sreću obrazložili najmlađi. "Zato što me mama rodila", kaže Marta iz Osijeka.

Zbog sretnih posjetitelja sretni su bili i domaćini.

"Jer smo prošle godine u prva tri mjeseca imali 12 tisuća posjetitelja, sada smo skoro blizu 20 tako da vjerujem da smo s ovim Uskrsnim ponedjeljkom skoro na četvrtini cjelogodišnjeg prometa koji je bio rekordan prošle godine, 100 tisuća posjetitelja", kaže Igor Pandžić, direktor komunalnog poduzeća Unikom Osijek.

Neki su uživali u edukativnim radionicama, neki u igrama spretnosti, neki u vrtoglavoj brzini, a svi u ljubavi koju osjećaju prema životinjama.

"Jednostavno ih volim, stvorila se ta neka ljubav i eto", kaže Gloria iz Vinkovaca.

Na Uskrsni ponedjeljak bilo je darova i za one koji više od jaja vole šunke, a lav je i pokazao zbog čega s pravom nosi titulu kralja životinja.