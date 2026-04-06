FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEOBIČNO' /

Orban režirao predizbornu predstavu? 'Operacija nije dobro prošla jer se čini da su je Srbi sabotirali'

Nakon što je jučer digao mađarsku vojsku da čuva plinovod, rano jutros sjeo je u helikopter i krenuo prema granici sa Srbijom. Mađarski premijer Orban, pod kritikama je oporbe, da je režirao predizbornu predstavu, a tvrdnje da je Ukrajina kriva, nisu potvrdili ni prijatelji u Beogradu.

Još jedan saveznik, zadnjeg tjedna kampanje, pokušat će spasiti Orbana od poraza, koji predviđaju ankete. Više pogledajte u prilogu.

 

VOYO logo
6.4.2026.
20:38
Ana Mlinarić
MađarskaPlinovodViktor OrbanSrbija
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa