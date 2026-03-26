ŽDRIJEB NE BIRA

Hrvatska saznala protivnike u kvalifikacijama za EP 2028: Evo tko prijeti našim rukometašima

Hrvatska saznala protivnike u kvalifikacijama za EP 2028: Evo tko prijeti našim rukometašima
Foto: Bo Amstrup/AFP/Profimedia

Prvenstvu će u siječnju 2028. domaćini biti Portugal, Španjolska i Švicarska, a uz njih su izravan plasman izborili Danci

26.3.2026.
20:33
Hina
Bo Amstrup/AFP/Profimedia
Održan je ždrijeb kvalifikacija za Europsko rukometno prvenstvo 2028. godine, a hrvatska reprezentacija je smještena u skupinu 1 gdje će joj suparnici biti Nizozemska, Litva i Finska.

Prvenstvu će u siječnju 2028. domaćini biti Portugal, Španjolska i Švicarska, a uz njih su izravan plasman na natjecanje izborili Danci, kao aktualni europski prvaci. U osam kvalifikacijskih skupina tako su raspoređene 32 reprezentacije. Po dvije najbolje iz svake skupine idu na EP, kao i četiri najbolje trećeplasirane momčadi.

Kvalifikacije počinju u studenome ove godine kada će se odigrati uvodna dva kola, 4. i 5., odnosno, 7. i 8. studenoga.

Kvalifikacije za EP rukometaša (skupine):

Skupina 1: Hrvatska, Nizozemska, Litva, Finska

Skupina 2: Norveška, Austrija, Gruzija, Turska

Skupina 3: Island, Srbija, Ukrajina, Estonija

Skupina 4: Mađarska, Farski otoci, Crna Gora, Kosovo

Skupina 5: Slovačka, Češka, Bosna i Hercegovina, Izrael

Skupina 6: Francuska, Poljska, Rumunjska, Latvija

Skupina 7: Njemačka, Italija, Belgija, Slovačka

Skupina 8: Švedska, Sj. Makedonija, Grčka, Luksemburg

POGLEDAJTE VIDEO: Svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti Kolumbiji i Brazilu

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike