Duvnjak otvorio dušu o kaosu u Kielu i priznao: 'Ponekad ostanem bez riječi'

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije i dugogodišnji vođa Kiela Domagoj Duvnjak otvoreno je progovorio o teškom razdoblju kroz koje prolazi njemački velikan, koji bi treću sezonu zaredom mogao ostati bez plasmana u Ligu prvaka.

Kiel se trenutačno nalazi tek na petom mjestu Bundeslige, uz velikih 13 bodova zaostatka za vodećim Magdeburgom, a Duvnjak ističe da je najveći problem momčadi potpuna neujednačenost u izvedbama.

“Imam osjećaj da možemo pobijediti bilo koju momčad, ali i izgubiti od bilo koga”, poručio je Duvnjak, opisujući oscilacije koje, prema njegovim riječima, prate ekipu kroz cijelu sezonu, prenosi Bild.

I dok su utakmice protiv Magdeburga i Flensburga pokazale visoku razinu igre, Duvnjak naglašava da su takvi nastupi prečesto praćeni neočekivanim posrtajima protiv momčadi poput Eisenacha, Gummersbacha i Stuttgarta.

“To me boli jer nam nedostaje kontinuitet. Ponekad ostanem bez riječi”, priznao je iskusni 37-godišnji rukometaš.

Iskusnog hrvatskog reprezentativca posebno pogađaju izdanja Kiela pred domaćom publikom. Smatra kako je nedopustivo da momčad takvog ugleda prečesto ulazi u utakmice bez potrebne energije, stava i odlučnosti.

“Čini mi se da svaka momčad koja dođe ovdje misli da ima priliku. To boli. Često loše ulazimo u utakmice, a govor tijela, zalaganje i stav nisu na razini na kojoj bi trebali biti”, kazao je Duvnjak.

Kao primjer je naveo nedavni remi (30-30) protiv Eisenacha pred punom dvoranom.

“Protiv Eisenacha je dvorana bila rasprodana, s 10.000 gledatelja. Oni su zaslužili više. Takve nam se utakmice događaju prečesto”, upozorio je.

Naglašava i da su standardi u Kielu jasni te da svi igrači moraju biti spremni na konstantan pritisak i visoka očekivanja.

“Govor tijela i ono što pokazujemo na terenu mora biti potpuno drukčije. Ovdje je igranje pod pritiskom normalno”, dodao je.

Duvnjak priznaje da ni sam nema jednostavno objašnjenje za velike oscilacije, ali ne isključuje ni psihološki faktor.

“Teško mi je to objasniti. Možda je riječ i o strahu od neuspjeha”, rekao je.

Na kraju se osvrnuo i na europske ambicije Kiela, koji u četvrtfinalu Europske lige igra protiv Nexea iz Našica, istaknuvši kako bi plasman na Final Four mogao barem djelomično spasiti sezonu.

“Nadam se da možemo doći do Final Foura Europske lige. Moramo podići razinu i pokazati drukčije lice nego protiv Eisenacha”, zaključio je Duvnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dušan Džakić: 'Bilo je kratko, ali nije bilo slatko'