Rukometašice već osigurale Euro, ali još jedna stvar čeka rasplet

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija dočekuje Kosovo u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo.

Najava

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija sutra će u sesvetskoj dvorani Jelkovec zaključiti kvalifikacije za Europsko prvenstvo utakmicom protiv Kosova. Plasman na završni turnir već je osiguran, pa će ovaj dvoboj imati i posebnu notu, bit će to prilika za opušteniju atmosferu i druženje s navijačima. Ulaz u dvoranu je slobodan, dok će gledatelji susret moći pratiti i putem prijenosa na RTL-u 2 i platforme VOYO od 18 sati.

Izabranice Ivice Obrvana tako pred sobom imaju još samo jednu, rezultatski neopterećenu utakmicu prije nego što mirno dočekaju ždrijeb skupina, koji će se u četvrtak održati u Katowicama. Dodatni razlog za optimizam u hrvatskom taboru svakako je povratak iskusne Katarine Ježić. Nakon godine dana izbivanja zbog ozljede, ponovno je na raspolaganju reprezentaciji, a već je u Finskoj pokazala koliko može značiti postigavši tri pogotka.

Iza hrvatskih rukometašica nisu najuspješniji nastupi na velikim natjecanjima. Na posljednjem Europskom prvenstvu 2024., održanom u Austriji, Mađarskoj i Švicarskoj, završile su na 19. mjestu nakon poraza od Danske i Švicarske te remija s Farskim Otocima. Još slabiji rezultat uslijedio je na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Nizozemskoj, gdje su zauzele 25. mjesto, uz poraze od Danske, Rumunjske i Japana.

Upravo zato predstojeći Europski prvenstvo, koje će se krajem godine igrati u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj, predstavlja novu priliku za iskorak i popravak dojma. Hrvatska je plasman osigurala kroz kvalifikacijsku skupinu A u kojoj su još bile Francuska, Finska i Kosovo.

Kvalifikacije su otvorene pobjedom protiv Finske u Sisku (25:17), potom i uvjerljivim slavljem u Prištini protiv Kosova (32:22). Uslijedila su dva teška poraza od Francuske u Bjelovaru (19:30) i Metzu (34:14) no oni nisu ugrozili ukupni cilj. Potvrda plasmana stigla je novom pobjedom protiv Finske u gostima (32:18), pa će susret s Kosovom u Jelkovcu biti tek formalnost za kraj uspješno odrađenog ciklusa.

