Daliću stigla jako loša vijest i to u vrlo nezgodnom trenutku

Petar Musa, napadač hrvatske reprezentacije i vodeći strijelac MLS-a koji igra za Dallas, ozlijedio se u utakmici svog kluba protiv Minnesote.

Prilikom jednog pokušaja udarca prema golu, Musi je u blok uklizao suparnički branič, nakon čega je hrvatski napadač ostao ležati na travi s bolnom grimasom. Ubrzo je postalo jasno da neće moći nastaviti susret te je šepajući napustio igru, a zamijenio ga je Logan Farrington.

Trener Dallasa Eric Qui nakon susreta je na pitanje o Musi dao sljedeći odgovor:

"Vidio sam da šepa, moramo utvrditi o čemu se točno radi. Iza nas je puno utakmica".

Musina ozljeda jako je loša vijest za izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića jer je do prve utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu još samo 55 dana, a Musa je na Mundijalu trebao biti važan igrač u našoj reprezentaciji.

