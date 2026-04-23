Dalić se hvata za glavu! Hrvatska ostaje bez važnog igrača pred Svjetsko prvenstvo?!

Marco Pašalić našao se pod znakom pitanja uoči Svjetskog prvenstva, krilni napadač Orlando City SC već treću utakmicu zaredom nije u kadru zbog ozljede.

Iako je u posljednjim nastupima za Hrvatska nogometna reprezentacija pokazao da može biti ozbiljno ofenzivno rješenje, problemi s ozljedom dolaze u najgorem mogućem trenutku.

🚨💣 Per sources, Marco Pašalić is currently in Europe receiving treatment for his injury and is expected back in a couple of weeks. Wishing him a speedy recovery #OrlandoCity really needs him. pic.twitter.com/KnDRgecNV0 — Alonso El Inca (@alonso_inca) April 21, 2026

Pašalić je u zadnjim akcijama upisao važnu asistenciju i dobio veću ulogu u Dalićevim planovima, posebno u sustavu s trojicom u obrani.

Liječnici poručuju da bi trebao biti spreman za SP, ali propuštene utakmice ostavljaju upitnik nad njegovom formom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Tucak dao intervju za Net.hr nakon osvojenog petog mjesta na Svjetskom kupu