Talijani oduševili odgovorom na pitanje bi li prihvatili nastup na Svjetskom prvenstvu

Talijanski sportski dužnosnici nazvali su prijedlog američkog diplomata da bi Italija mogla zamijeniti Iran na Svjetskom nogometnom prvenstvu "sramotnim i neprimjerenim".

Paolo Zampolli, američki posebni izaslanik, rekao je za Financial Times da je prijedlog iznio predsjedniku Donaldu Trumpu i predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu.

Iransko mjesto na terenu je neizvjesno otkako su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače pokrenuli zračne napade na naciju. Trump je davao pomiješane signale o iranskom sudjelovanju, rekavši da su dobrodošli, ali je izrazio i zabrinutost za njihov život i sigurnost.

"Italija, četverostruki prvak, nije se uspjela kvalificirati za ovogodišnji turnir s 48 momčadi u Sjevernoj Americi i nije igrala na SP-u od 2014. Italija ima pedigre koji opravdava uključivanje", rekao je Zampolli.

Talijanski ministar sporta Andrea Abodi odlučno je isključio ideju o ulasku na Svjetsko prvenstvo na mala vrata. Poraz od Bosne i Hercegovine u doigravanju prošlog mjeseca u izvođenju jedanaesteraca okončao je talijanske pokušaje kvalifikacija.

Sramotno i neprimjereno

„Mogući nastup Italije na Svjetskom prvenstvju 2026 prvo, nije moguć, a drugo, nije prikladan“, rekao je Abodi za Sky News. "Kvalifikacija se ostvaruje na terenu.“

Luciano Buonfiglio, predsjednik Talijanskog nacionalnog olimpijskog odbora, složio se s Abodijevim primjedbama.

„Prije svega, ne mislim da je to moguće“, rekao je Buonfiglio. "Drugo, osjećao bih se uvrijeđeno. Da biste otišli na Svjetsko prvenstvo, morate to zaslužiti.“

Talijanski ministar gospodarstva Giancarlo Giorgetti nazvao je tu ideju „sramotnom“.

23. Svjetsko prvenstvo u nogometu održava se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Iran je u skupini G zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Iran ima dvije utakmice u skupini koje će se igrati u Inglewoodu u Kaliforniji, a treća je u Seattleu.

