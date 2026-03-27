Alan Shearer pao s bicikla pa objavio slike: Ovo izgleda jako bolno

Legendarni engleski nogometaš Alan Shearer (55) ozlijedio se nakon pada s bicikla i na društvenim mrežama objavio fotografije svojih izgrebanih nogu.

'Rupe na cesti nisu dobre'

Na svom Instagram profilu 55-godišnji Shearer objavio je seriju fotografija koje zorno prikazuju posljedice bolnog pada. Na jednoj slici vidi se njegovo koljeno i potkoljenica prekriveni dubokim ogrebotinama i posjekotinama, dok druga otkriva slične, nimalo ugodne ozljede na podlaktici i bicepsu.

Alan Shearer has been involved in a nasty bike crash😳



We are all with you Alan, hope you have a speedy recovery ❤️ pic.twitter.com/7lEIRfPzPU — AllAboutLeagueOne (@LeagueOne25) March 27, 2026

Ležeći na kauču s podignutom rukom, uz objavu je kratko i duhovito poručio:

"Auuu. Rupe na cesti i bicikl nisu dobra kombinacija!!!".

Ovo mu nije prvi put

Ovo, međutim, nije prvi put da je Shearer doživio ozbiljniju nezgodu na dva kotača, što svjedoči o opasnostima s kojima se biciklisti svakodnevno susreću. Tijekom odmora u Portugalu 2017. godine također je pao s bicikla te je slomio zglob ruke. Ozljeda je bila toliko teška da je morao na operaciju tijekom koje mu je ugrađena metalna pločica.

