Alan Shearer pao s bicikla pa objavio slike: Ovo izgleda jako bolno
Sheareru ovo nije bio prvi put da pada s bicikla
Legendarni engleski nogometaš Alan Shearer (55) ozlijedio se nakon pada s bicikla i na društvenim mrežama objavio fotografije svojih izgrebanih nogu.
'Rupe na cesti nisu dobre'
Na svom Instagram profilu 55-godišnji Shearer objavio je seriju fotografija koje zorno prikazuju posljedice bolnog pada. Na jednoj slici vidi se njegovo koljeno i potkoljenica prekriveni dubokim ogrebotinama i posjekotinama, dok druga otkriva slične, nimalo ugodne ozljede na podlaktici i bicepsu.
Ležeći na kauču s podignutom rukom, uz objavu je kratko i duhovito poručio:
"Auuu. Rupe na cesti i bicikl nisu dobra kombinacija!!!".
Ovo mu nije prvi put
Ovo, međutim, nije prvi put da je Shearer doživio ozbiljniju nezgodu na dva kotača, što svjedoči o opasnostima s kojima se biciklisti svakodnevno susreću. Tijekom odmora u Portugalu 2017. godine također je pao s bicikla te je slomio zglob ruke. Ozljeda je bila toliko teška da je morao na operaciju tijekom koje mu je ugrađena metalna pločica.
