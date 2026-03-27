OPREZ, UZNEMIRUJUĆE /

Alan Shearer pao s bicikla pa objavio slike: Ovo izgleda jako bolno

Alan Shearer pao s bicikla pa objavio slike: Ovo izgleda jako bolno
Foto: Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia

Sheareru ovo nije bio prvi put da pada s bicikla

27.3.2026.
19:39
M.G.
Legendarni engleski nogometaš Alan Shearer (55) ozlijedio se nakon pada s bicikla i na društvenim mrežama objavio fotografije svojih izgrebanih nogu.

'Rupe na cesti nisu dobre'

Na svom Instagram profilu 55-godišnji Shearer objavio je seriju fotografija koje zorno prikazuju posljedice bolnog pada. Na jednoj slici vidi se njegovo koljeno i potkoljenica prekriveni dubokim ogrebotinama i posjekotinama, dok druga otkriva slične, nimalo ugodne ozljede na podlaktici i bicepsu.

Ležeći na kauču s podignutom rukom, uz objavu je kratko i duhovito poručio:

 "Auuu. Rupe na cesti i bicikl nisu dobra kombinacija!!!".

Ovo mu nije prvi put

Ovo, međutim, nije prvi put da je Shearer doživio ozbiljniju nezgodu na dva kotača, što svjedoči o opasnostima s kojima se biciklisti svakodnevno susreću. Tijekom odmora u Portugalu 2017. godine također je pao s bicikla te je slomio zglob ruke. Ozljeda je bila toliko teška da je morao na operaciju tijekom koje mu je ugrađena metalna pločica.

Alan ShearerBiciklPadNesreĆaOzljedaNogaBol
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
