Stiže hladna fronta: Meteorologinja najavila pljuskove i grmljavinu

Suho i još malo toplije vrijeme i sutra će nam omogućiti ogranak anticiklone sa zapada, ali približava nam se i hladna fronta sa sjevera, a na vrijeme u Hrvatskoj imat će utjecaj početkom idućeg tjedna!

U subotu još bez promjena - od jutra u cijeloj zemlji sunčano, vedro. Na Jadranu će tijekom noći i ujutro puhati slab do umjeren burin, a vjetar u unutrašnjosti slab. Temperatura od 8 u gorju do 16 u Zagori, na Jadranu između 18 i 22.

I poslijepodne vrlo toplo i pretežno sunčano, ali krajem dana sa sjevera i sjeverozapada pristizat će neka naoblaka iz koje postoji šansa za poneki slab pljusak u središnjem dijelu. Temperatura od 28 do 30 stupnjeva

Na istoku zemlje vrlo slično. Sunčano i vrlo toplo, a blago će nas rashladiti slab sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će 28 ili 29.

Na Jadranu pravi ljetni vikend. Bit će vedro uz malu naoblaku i vruće uz temperaturu oko 30 Celzijevih stupnjeva. U moru je u petak izmjereno od 19 do 21 što je za neke dovoljno za kupanje. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Na sjevernom dijelu more je još toplije, između 20 i 23 stupnja, dok će u zraku biti oko 30. Vrlo toplo i u gorskom dijelu, između 27 i 29, a posvuda pretežno sunčano!

Promjena vremena od nedjelje

Od nedjelje se situacija opet mijenja! U sjevernom dijelu već u subotu kasnije poslijepodne više oblaka, krajem dana moguće i pokoji pljusak kojih će u nedjelju poslijepodne biti često. Bit će i grmljavine, a onda i većinu idućeg tjedna promjenjivo, nestabilno i malo manje vruće!

Na Jadranu nedjelja još sunčana i vruća, ali početkom idućeg tjedna nestabilno uz povremene pljuskove, grmljavinu i malo nižu temperaturu. Najnestabilnija zasad izgleda srijeda kad su moguće veće količine kiše, no vijesti o tome pratite u našim sljedećim prognozama. Dotad uživajmo u sunčanom i vrućem vikendu!