Nekoć ga željeli Dinamo i Crvena zvezda, a danas mu u Njemačkoj ozbiljno prijeti otkaz

Španjolski trener Albert Riera, koji je u posljednjih nekoliko sezona privukao pažnju brojnih europskih klubova, ponovno je u središtu nogometnih priča, ali ovoga puta iz potpuno drugačijeg razloga. Nekada se njegovo ime povezivalo s dolaskom u Dinamo i Crvenu zvezdu, no karijeru je nakon uspjeha u Sloveniji nastavio u Njemačkoj, gdje mu se sada ozbiljno trese stolica.

Riera je trenersku reputaciju gradio u Sloveniji, gdje je s Olimpijom iz Ljubljana osvojio dvostruku krunu u sezoni 2022./23., a potom je u Celju dodatno potvrdio svoj potencijal. S Celjem je prošle sezone stigao do trofeja u Kupu, ali i do senzacionalnog četvrtfinala Konferencijske lige, dok je u domaćem prvenstvu držao momčad na vrhu s uvjerljivom bodovnom prednošću.

Takvi rezultati otvorili su mu vrata jače lige, pa je preuzeo njemački klub Eintracht Frankfurt nakon smjene Dine Toppmöllera.

Ipak, prema pisanju njemačkih medija, Rierin početak u Frankfurtu daleko je od idealnog. Novinar Marc Schmidt u komentaru za Bild navodi kako se nakon deset utakmica pod njegovim vodstvom situacija u klubu nije popravila, nego dodatno zakomplicirala.

U tekstu se ističe da trener nije uspio pridobiti ni igrače ni navijače, a opisuje ga se kao osobu koja ne uspijeva prenijeti pozitivnu energiju na momčad, već naprotiv, narušava atmosferu koja se u klubu gradila prethodnih godina.

Posebno se problematizira njegov odnos prema medijima i javnosti. Navodi se da Riera nakon poraza ne pokazuje sportsku širinu u izjavama, a njegovi istupi na konferencijama za medije često služe kao obrana vlastitih taktičkih odluka.

Takav pristup, prema pisanju njemačkih medija, zasmetao je i bivšem reprezentativcu Lotharu Matthäusu, dok se istovremeno ističe da ga dio rivala u Bundesligi promatra s posebnim zadovoljstvom kada njegova momčad ne ostvari dobar rezultat.

Dodatno, zamjera mu se i udaljenost od klupske sredine, uključujući i navijače, s kojima, kako se tvrdi, nije uspio uspostaviti čvršću povezanost.

Kao primjer se navodi i jedna konferencija za medije na kojoj je, na pitanje o Frankfurtu, umjesto konkretnog odgovora o gradu govorio o društvenim mrežama, bez posebnih pohvala lokalnoj sredini. Taj detalj dodatno je pojačao kritike dijela njemačke javnosti.

