Legenda Chelseaja otkrila istinu o Ancelottiju: 'Pomislio sam da ne želi pričati sa mnom'

Frank Lampard ove je sezone s Coventry Cityjem apsolutno pregazio Championship, osvojio naslov i osigurao klubu iz Coventryja povratak u Premier ligu nakon 25 godina.

Lampard je Coventry doveo do 95 bodova s 28 pobjeda, 11 remija i sedam poraza u sezoni. Bivši engleski reprezentativac i legenda Chelseaja dao je veliki intervju za The Times. Govorio je o svojim trenerima od kojih je puno naučio, a vodili su ga treneri poput Carla Ancelottija i Josea Mourinha.

"Carlo Ancelotti je vjerojatno bio najsmireniji menadžer s kojim sam ikad radio, smiren do te mjere da sam pomislio, želi li on stvarno razgovarati sa mnom i baviti se sa mnom uopće? Ali kako sam ga bolje upoznao, dao mi je osjećaj smirenosti u vezi s mojom igrom i povjerenje u mene. Zato se trudim to odašiljati i sada sam sigurniji u to što sam takva osoba nego što sam vjerojatno ikad bio", kazao je Lamps o svome nekadašnjem treneru.

"A onda je tu čovjek poput Josea Mourinha. Najveći utjecaj kojeg se sjećam od Joséa je koliko mi je samopouzdanja dao, kroz vlastito samopouzdanje. Bio sam pomalo skroman, a on je rekao: 'Moraš to podnijeti, moraš biti više od toga.' Također je bio jako motiviran time da bude pobjednik: 'Mi ne gubimo, ovo je ono što radimo.' Dakle, uzimam malo od njih dvojice, ali definitivno ne mogu postati José i ne mogu postati Carlo, jer to jednostavno nisam ja", kazao je Lampard.

