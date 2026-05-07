FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRENERSKI GENIJI /

Legenda Chelseaja otkrila istinu o Ancelottiju: 'Pomislio sam da ne želi pričati sa mnom'

Legenda Chelseaja otkrila istinu o Ancelottiju: 'Pomislio sam da ne želi pričati sa mnom'
×
Foto: Paul Currie/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Najveći utjecaj kojeg se sjećam od Joséa je koliko mi je samopouzdanja dao, kroz vlastito samopouzdanje'

7.5.2026.
11:04
Sportski.net
Paul Currie/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Frank Lampard ove je sezone s Coventry Cityjem apsolutno pregazio Championship, osvojio naslov i osigurao klubu iz Coventryja povratak u Premier ligu nakon 25 godina. 

Lampard je Coventry doveo do 95 bodova s 28 pobjeda, 11 remija i sedam poraza u sezoni. Bivši engleski reprezentativac i legenda Chelseaja dao je veliki intervju za The Times. Govorio je o svojim trenerima od kojih je puno naučio, a vodili su ga treneri poput Carla Ancelottija i Josea Mourinha

"Carlo Ancelotti je vjerojatno bio najsmireniji menadžer s kojim sam ikad radio, smiren do te mjere da sam pomislio, želi li on stvarno razgovarati sa mnom i baviti se sa mnom uopće? Ali kako sam ga bolje upoznao, dao mi je osjećaj smirenosti u vezi s mojom igrom i povjerenje u mene. Zato se trudim to odašiljati i sada sam sigurniji u to što sam takva osoba nego što sam vjerojatno ikad bio", kazao je Lamps o svome nekadašnjem treneru. 

"A onda je tu čovjek poput Josea Mourinha. Najveći utjecaj kojeg se sjećam od Joséa je koliko mi je samopouzdanja dao, kroz vlastito samopouzdanje. Bio sam pomalo skroman, a on je rekao: 'Moraš to podnijeti, moraš biti više od toga.' Također je bio jako motiviran time da bude pobjednik: 'Mi ne gubimo, ovo je ono što radimo.' Dakle, uzimam malo od njih dvojice, ali definitivno ne mogu postati José i ne mogu postati Carlo, jer to jednostavno nisam ja", kazao je Lampard.

POGLEDAJTE VIDEO: Silvijo Čabraja u 'Maksanovom korneru'

Frank LampardCarlo AncelottiJose MourinhoCoventryChampionship
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike