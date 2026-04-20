ZASLUŽENO? /

Championship ima svog junaka: Lampard slavi, Jakirović izvisio...

Championship ima svog junaka: Lampard slavi, Jakirović izvisio...
Foto: Godfrey Pitt/Actionplus/Profimedia

20.4.2026.
13:35
Sportski.net
Frank Lampard proglašen je menadžerom sezone u Championshipu nakon što je s Coventryjem izborio povratak u Premier ligu i prekinuo 25-godišnje čekanje kluba. Njegova momčad već sada ima sjajnu sezonu iza sebe i još se bori za naslov.

Priznanje mu je uručeno na dodjeli EFL nagrada, a Lampard nije skrivao emocije. Istaknuo je kako je ponosan na igrače i atmosferu u svlačionici, naglasivši da su zajedništvo i rad ključ uspjeha.

Ova nagrada ujedno predstavlja i svojevrsno iskupljenje nakon neuspješne epizode u Chelseaju, potvrđujući da se Lampard uspješno vratio trenerskom poslu.

U nižim ligama nagrađeni su i Michael Skubala (League One) te Andy Woodman (League Two).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
