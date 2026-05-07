TEŠKA KRIZA

Novi sukob u svlačionici Reala: Igrači se svađaju, a čak šestorica ne razgovaraju s trenerom

Foto: pressinphoto/Sipa USA/Profimedia

Posljednjih tjedana zabilježeno je da se Arbeloa sukobio s brojnim španjolskim igračima u momčadi Real Madrida

7.5.2026.
9:52
Sportski.net
Svlačionicu Real Madrida trese velika kriza uoči završetka sezone. Ovoga vikenda slijedi im El Clasico protiv Barcelone, matematički još mogu doći do naslova, ali rezultati i atmosfera nisu dobri.

Svako malo isplivaju novi incidenti iz svlačionice Kraljevskog kluba, a Marca je objavila kako čak šest igrača odbija razgovarati s trenerom Alvarom Arbeloom. U sukobu su s trenerom i čekaju kraj sezone i dolazak novog čovjeka za kormilo kluba. Marca nije navela o kojim igračima se radi, za neke se može pretpostaviti da su u pitanju 

Posljednjih tjedana zabilježeno je da se Arbeloa sukobio s brojnim španjolskim igračima u momčadi Real Madrida, uključujući kapetana kluba Danija Carvajala, Raula Asencija i Danija Ceballosa, koji više neće igrati ove sezone nakon što se posvađao sa svojim trenerom.

Carreras je još jedan igrač koji ima napet odnos s Arbeloom, koji vjeruje da bivši branič Manchester Uniteda i Benfice ima "loš stav". Čini se da više ne računa na njegove usluge, s obzirom na odluku da ga ne uvede umjesto ozlijeđenog Ferlanda Mendyja tijekom nedjeljne pobjede nad Espanyolom.

Čini se da igrači nisu u lošim odnosima samo s trenerom već i međusobno. Ovaj tjedan isplivala je priča da su se Carreras i Rüdiger sukobili u svlačionici. Javno su igrači pokušali ublažiti incident, ali da su stvari napete potvrđuje i novi incident. Prema pisanju Marce, Valverde i Tchouaméni su se zamalo potukli nakon žestoke svađe.

Sve je počelo prekršajem koji je izazvao jednu od najžešćih razmjena ikad viđenih u Valdebebasu. Dva igrača su se sukobila, gurala i imala žestoku svađu koja se nastavila u svlačionici. 

U svlačionici Reala je očito nešto trulo i čini se da svi jedva čekaju kraj sezone kako bi ovoga ljeta mogli početi ispočetka s novim trenerom na čelu.

