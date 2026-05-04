FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA PRED EL CLASICO /

Arbeloa opleo po najvećoj zvijezdi Reala: Evo što mu je rekao...

Arbeloa opleo po najvećoj zvijezdi Reala: Evo što mu je rekao...
×
Foto: Maciej Rogowski/Zuma Press/Profimedia

Mbappé je viđen na jahti u Italiji, što je izazvalo pitanja o njegovoj posvećenosti...

4.5.2026.
8:58
Vehmir Džakmić
Maciej Rogowski/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Alvaro Arbeloa obratio se medijima nakon pobjede protiv Espanyola u 34. kolu La Lige. Trener Real Madrida pohvalio je Viníciusa Juniora, ali i govorio o predanosti momčadi te situaciji s Kylianom Mbappéom.

Na pitanje o Mbappéovu putovanju tijekom oporavka bio je jasan:

"Svo planiranje oporavka od ozljeda nadziru i provode medicinske službe Real Madrida. One odlučuju kada igrači trebaju doći u Valdebebas. Svaki igrač u svoje slobodno vrijeme radi što smatra prikladnim i u to se ne mogu miješati."

Podsjetimo, Mbappé je viđen na jahti u Italiji, što je izazvalo pitanja o njegovoj posvećenosti.

Upitan o razlici između njega i Viníciusa, Arbeloa je rekao:

"Ne uspoređujem igrače. Smatram da su nam potrebni svi. Otkad sam na ovoj poziciji, govorim da je za pobjedu potrebna predanost svih igrača."

"Često kažem da me boli kad vidim da druge momčadi trče više od nas... da biste primili loptu, ponekad morate napraviti deset utrčavanja", dodao je.

Naglasio je i ključnu poruku:

"Potrebna nam je predanost svih igrača... danas sam talent nije dovoljan."

Zaključio je snažno:

"Real Madrid nisu stvorili igrači u smokingu, već oni s dresovima natopljenim znojem, prekrivenim blatom, trudom i žrtvom."

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je izgledala svlačionica Ipswicha nakon promocije: Pojavio se i Ed Sheeran!

Kylan MbappeAlvaro Arbeloa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike