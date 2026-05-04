Arbeloa opleo po najvećoj zvijezdi Reala: Evo što mu je rekao...

Alvaro Arbeloa obratio se medijima nakon pobjede protiv Espanyola u 34. kolu La Lige. Trener Real Madrida pohvalio je Viníciusa Juniora, ali i govorio o predanosti momčadi te situaciji s Kylianom Mbappéom.

Na pitanje o Mbappéovu putovanju tijekom oporavka bio je jasan:

"Svo planiranje oporavka od ozljeda nadziru i provode medicinske službe Real Madrida. One odlučuju kada igrači trebaju doći u Valdebebas. Svaki igrač u svoje slobodno vrijeme radi što smatra prikladnim i u to se ne mogu miješati."

Podsjetimo, Mbappé je viđen na jahti u Italiji, što je izazvalo pitanja o njegovoj posvećenosti.

Upitan o razlici između njega i Viníciusa, Arbeloa je rekao:

"Ne uspoređujem igrače. Smatram da su nam potrebni svi. Otkad sam na ovoj poziciji, govorim da je za pobjedu potrebna predanost svih igrača."

"Često kažem da me boli kad vidim da druge momčadi trče više od nas... da biste primili loptu, ponekad morate napraviti deset utrčavanja", dodao je.

Naglasio je i ključnu poruku:

"Potrebna nam je predanost svih igrača... danas sam talent nije dovoljan."

Zaključio je snažno:

"Real Madrid nisu stvorili igrači u smokingu, već oni s dresovima natopljenim znojem, prekrivenim blatom, trudom i žrtvom."

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je izgledala svlačionica Ipswicha nakon promocije: Pojavio se i Ed Sheeran!