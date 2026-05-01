NEVJEROJATAN RASPLET /

Preokret u Madridu: Real donio odluku o novom treneru, Arbeloa ostaje u Realu?

Foto: pressinphoto/Sipa USA/Profimedia

Arbeloa je preuzeo Real u siječnju ove godine i nije oduševio rezultatima

1.5.2026.
16:33
M.G.
Real Madrid će u sljedeću sezonu u s novim trenerom, najvjerojatnije Joseom Mourinhom ili Didierom Deschampsom, a novom strategu će pomoćnik biti Alvaro Arbeloa, sadašnji glavni trener prve ekipe.

Arbeloa je na klupu Kraljevskog kluba stigao u siječnju ove godine kao "vatrogasno" rješenje nakon što je smijenjen Xabi Alonso. U klubu su se nadali da bi njegov dolazak mogao biti pozitivan šok za momčad i da će uspjeti osvojiti trofej, što bi mu osiguralo ostanak na klupi. No, rezultati su izostali i Real će ovu sezonu završiti bez osvojenog trofeja te u Madridu traže novog trenera za sljedeću sezonu.

Novi trener će, dakle, sigurno preuzeti Real, no to ne znači da će Arbeloa napustiti klub.

The Objective je objavio da će Mourinhu, ako preuzme Real, prvi pomoćnik biti baš Arbeloa.

Njih dvojica su već surađivali u Realu tijekom Mourinhovog prvog mandata, kada je Arbeloa bio aktivan igrač, i u vrlo su dobrim odnosima.

Navodno Jose ne bi imao ništa protiv da mu Arbeloa bude pomoćnik, a takvom raspletu se nadaju i u Realu. Predsjednik Kraljevskog kluba Florentino Perez smatra da Arbeloa ima jako puno potencijala, ali da je još jako neiskusan pa mu nudi ostanak kako bi kao pomoćnik još napredovao i onda, nekad u budućnosti, ponovno dobio šansu na klupi.

Real MadridAlvaro ArbeloaJose MourinhoDider DeschampsTrener
