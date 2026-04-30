Prekinuta sva nagađanja: Konačno otkriveno dolazi li Jurgen Klopp u Real

Jürgen Klopp i Real Madrid ponovno su na različitim putevima. On se usredotočio na njemačku reprezentaciju za budućnost, dok uprava Real Madrida razmatra druge menadžere za klupu prve momčadi.

Navijači i novinari željno žele što prije saznati ime potencijalne zamjene Álvara Arbeloe. Ova situacija dovela je do pojave brojnih popisa mogućih kandidata, a mnogi treneri već se razmatraju. No, kako piše AS, istina je da neka od tih imena nisu ni bila dio rasprava vođenih u Valdebebasu u tu svrhu. Druga su se spominjala na razne načine, dio dvostruke igre koju igraju agenti kako bi privukli interes drugih klubova.

Najupečatljiviji slučaj od svih njih je nitko drugi nego onaj Jürgena Kloppa, trenera kojeg Real cijeni, ali koji nije bio među kandidatima u otvorenom procesu u kojem se ne žuri s određivanjem imena izabranika, kao što se pokazalo kada je Zinedine Zidane napustio klupu Reala 2021. godine, a dolazak Ancelottija nije finaliziran do nekoliko tjedana kasnije.

Mogućnost dolaska njemačkog trenera ponavljajuća je tema već 14 godina, otkako su se trener i Real suočili u Ligi prvaka, s momčadi Borussije Dortmund koja je vrvjela zvijezdama koje tada još nisu bile poznate, poput Lewandowskog, Reusa i Götzea. Od tada se ime trenera pojavilo u medijima kao potencijalnog budućeg trenera Reala. Ovaj put su se glasine ponovno pojavile, ali oni u Valdebebasu (trening centru Real Madrida) nisu razmatrali njegovo angažiranje da preuzme vodstvo svlačionice.

Aktivni dio

Jürgen Klopp čeka posao u njemačkoj reprezentaciji. Ne žuri mu se i ima veliko poštovanje prema radu Nagelsmanna, trenutnog njemačkog izbornika. To mu je cilj., a do tog trenutka, bivši menadžer Liverpoola i Borussije Dortmund nastavit će svoju ulogu sportskog direktora Red Bull grupe.

Klopp je napustio klupu u ljeto 2024. Mnogi su mu se klubovi obraćali, ali Klopp je jasno poručio kako se mora na neko vrijeme maknuti s klupe, ili barem od svakodnevnog pritiska koji ona stvara. I to ostaje slučaj za sada. Menadžer koji voli sve kontrolirati i aktivno sudjelovati u izgradnji momčadi, više je puta priznao istrošenost svakodnevnog života u vrhunskom nogometu. Nešto od čega mu je potreban predah. To ne mijenja činjenicu da je jedan od najtraženijih trenera, ako se vrati.

