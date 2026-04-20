Legenda Reala podržala dolazak Deschampsa: 'Ima iskustvo i osobnost'

Alvaro Arbeloa vrlo vjerojatno neće voditi Real Madrid sljedeće sezone i Florentino Perez je u potrazi za nasljednikom. Jedno od imena koje visoko kotira je dugogodišnji francuski izbornik Didier Deschamps.

On će nakon Svjetskog prvenstva 2026 napustiti klupu francuske reprezentacije nakon 14 godina. Jedna od legendi Reala Luis Figo, podržao je ideju da Deschamps preuzme Los Blancose. "Vi Francuzi biste trebali biti jako zahvalni i sretni zbog onoga što je Deschamps postigao s reprezentacijom. Sada slijedi nova era i, s kvalitetom koju imate, mogli biste stvoriti dvije talentirane momčadi s nevjerojatnim igračima", kazao je Figo, prenosi portugalski O Jogo.

"Novo poglavlje će se uskoro otvoriti za njega, ali vjerujem da Deschamps ima iskustvo i osobnost potrebne za uspjeh s Realom", kazao je Figo.

RMC Sport izvještava da je Deschamps već dobio ponude od nekoliko europskih klubova i klubova iz Saudijske Arabije, ali trenutno je usredotočen samo na pripremu Francuske za Svjetsko prvenstvo ovoga ljeta.

