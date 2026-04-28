Mourinho se vraća u Real? Glasina je upravo postala jako ozbiljna

Jose Mourinho je prvi favorit za novog trenera Real Madrida. O njegovom povratku na klupu Kraljevskog kluba raspisali su se proteklih dana europski mediji, a u utorak je objavljeno da na Joseovom dolasku u Real radi i njegov agent, jedan od najpoznatijih nogometnih menadžera na svijetu Jorge Mendes.

Mourinho je trenutačno na klupi portugalske Benfice, s kojom ima ugovor do 2027. godine, ali u njemu postoji klauzula da može biti raskinut za otprilike tri do četiri milijuna eura do kraja svibnja.

🚨 CONFIRMED: Jorge Mendes is WORKING on José Mourinho to Real Madrid.



The agent has given the club ALL the details about Mourinho’s contract with Benfica.



There is a clause of around €3M - €4M net and it expires in the FINAL days of MAY. @FabrizioRomano pic.twitter.com/Pv4OZZNQdF — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 28, 2026

U Realu su upoznati sa svime i voljni su platiti tu svotu za Mourinha, koji je navodno velika želja predsjednika Reala Florentina Pereza.

Tijekom svog prvog mandata u Real Madridu (2010. – 2013.), Mourinho je osvojio je tri trofeja - naslov prvaka La Lige u sezoni 2011./12. s rekordnih 100 bodova i 121 postignutim pogotkom, Kup Kralja 2011. godine pobjedom nad Barcelonom u finalu te Španjolski superkup 2012. godine.

