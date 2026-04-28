TRESE SE MADRID /

Mourinho se vraća u Real? Glasina je upravo postala jako ozbiljna

Mourinho se vraća u Real? Glasina je upravo postala jako ozbiljna
Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Mourinho se odjednom prometnuo u prvog favorita za novog trenera Reala

28.4.2026.
19:17
M.G.
Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia
Jose Mourinho je prvi favorit za novog trenera Real Madrida. O njegovom povratku na klupu Kraljevskog kluba raspisali su se proteklih dana europski mediji, a u utorak je objavljeno da na Joseovom dolasku u Real radi i njegov agent, jedan od najpoznatijih nogometnih menadžera na svijetu Jorge Mendes.

Mourinho je trenutačno na klupi portugalske Benfice, s kojom ima ugovor do 2027. godine, ali u njemu postoji klauzula da može biti raskinut za otprilike tri do četiri milijuna eura do kraja svibnja.

U Realu su upoznati sa svime i voljni su platiti tu svotu za Mourinha, koji je navodno velika želja predsjednika Reala Florentina Pereza.

Tijekom svog prvog mandata u Real Madridu (2010. – 2013.), Mourinho je osvojio je tri trofeja - naslov prvaka La Lige u sezoni 2011./12. s rekordnih 100 bodova i 121 postignutim pogotkom, Kup Kralja 2011. godine pobjedom nad Barcelonom u finalu te Španjolski superkup 2012. godine.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
