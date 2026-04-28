FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UF, NEZGODNO /

Ancelotti se drži za glavu: Brazilcima uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu stigla grozna vijest

Ancelotti se drži za glavu: Brazilcima uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu stigla grozna vijest
×
Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Eder Militao oporavljat će se od opetacije između četiri i pet mjeseci

28.4.2026.
17:19
Hina
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Branič brazilske nogometne reprezentacije i Real Madrida Eder Militao (28) operiran je zbog rupture tetive mišića bicepsa femorisa u lijevoj nozi zbog čega će propustiti nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Najgori mogući scenarij potvrđen je za Militaa nakon što je branič otputovao u finski Turku kako bi potražio konačno specijalističko mišljenje o svom stanju.

Kako prenose španjolski mediji, konzultacije su otkrile tešku ozljedu mišića bicepsa femorisa lijeve noge. Brazilski reprezentativac prihvatio je preporuku za operaciju, koja je već obavljena u utorak.

U službenoj izjavi, Real Madrid je izvijestio da je zahvat bio uspješan, ali nije dao datum povratka za braniča.

"Operaciju je izveo dr. Lasse Lempainen pod nadzorom medicinskog osoblja Real Madrida. Militao će započeti rehabilitaciju u nadolazećim danima," priopćio je Real Madrid.

Brazilski branič ozlijedio se krajem travnja na prvenstvenoj utakmici protiv Alavesa, a predviđeni oporavak trajat će između četiri i pet mjeseci.

Nakon što je u posljednje dvije godine pretrpio niz ozljeda, uključujući dvije rupture križnih ligamenata, Militao će propustiti Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

"Selecao" nastupa u skupini C zajedno s reprezentacijama Maroka, Škotske i Haitija.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
