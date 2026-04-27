Real Madrid objavio lošu vijest o Mbappeu

Real Madrid objavio lošu vijest o Mbappeu
Foto: Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia

Real sve objasio u službenom priopćenju

27.4.2026.
13:55
Hina
Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia
Napadač Real Madrida Kylian Mbappe zadobio je ozljedu lijevog bedrenog mišića, potvrdio je španjolski klub u ponedjeljak ne navodeći koliko dugo će kapetan francuske reprezentacije izbivati s terena.

Prema dijagnozi Realovog medicinskog osoblja, Mbappe je u dvoboju protiv Betisa ozlijedio semitendinosus u lijevoj nozi, mišić u tetivama koji proteže duž bedra.

Prema izvješćima u španjolskim medijima, očekuje se da će Mbappe propustiti sljedeću prvenstvenu utakmicu protiv Espanyola, koja je na rasporedu u nedjelju, a upitno je hoće li biti spreman za nastup 10. svibnja u El Clasicu protiv Barcelone na Camp Nou.

Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će započeti 11. lipnja, zasada se ne dovodi u pitanje.

Real Madrid još uvijek matematički nije izgubio utrku za naslov španjolskog prvaka i jedini preostali trofej koji "Kraljevski klub" može osvojiti u ovoj sezoni, ali pet kola prije kraja je njegov zaostatak za vodećom Barcelonom velikih 11 bodova.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
