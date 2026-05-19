Kakva vijest! Mladi Hrvat pozvan u reprezentaciju Malezije

Luka Jordy Hodak dobio je poziv za reprezentaciju Malezije. Da, dobro ste pročitali, mladi, 17-godišnji Hrvat koji igra u zagrebačkom Trnju dobio je poziv za U-19 reprezentaciju Malezije.

Luka je sin trenera Bojana Hodaka koji je radio u Maleziji pa je Luka rođen u gradu Damansara u Maleziji, majka mu je Malezijka. O tome su se raspisali mediji u Maleziji koji prate Luku kao svog talenta koji može nastupati za Maleziju i Hrvatsku.

Reprezentacija Malezije U-19 će u lipnju igrati na ASEAN U-19 prvenstvu koje se održava u Indoneziji, a riječ je o turniru na kojem igraju reprezentacije jugoistočne Azije. Luka je ove sezone zabio sedam golova u 24 nastupa za juniore Trnja u Drugoj NL Juniori.

Njegov otac Bojan trenutno vodi indonezijski Persib, a vodio je U-19 reprezentaciju Malezije od 2017. do 2019. nakon čega je bio trener Makassara i Kuala Lumpura u Maleziji. Osvojio je 11 trofeja u azijskom nogometu i poznat je u nogometnim krugovima u jugoistočnoj Aziji.