IGRA U TRNJU /

Kakva vijest! Mladi Hrvat pozvan u reprezentaciju Malezije

Foto: Ryan Suherlan/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Luka je ove sezone zabio sedam golova u 24 nastupa za juniore Trnja

19.5.2026.
15:53
Sportski.net
Luka Jordy Hodak dobio je poziv za reprezentaciju Malezije. Da, dobro ste pročitali, mladi, 17-godišnji Hrvat koji igra u zagrebačkom Trnju dobio je poziv za U-19 reprezentaciju Malezije.

Luka je sin trenera Bojana Hodaka koji je radio u Maleziji pa je Luka rođen u gradu Damansara u Maleziji, majka mu je Malezijka. O tome su se raspisali mediji u Maleziji koji prate Luku kao svog talenta koji može nastupati za Maleziju i Hrvatsku.

Reprezentacija Malezije U-19 će u lipnju igrati na ASEAN U-19 prvenstvu koje se održava u Indoneziji, a riječ je o turniru na kojem igraju reprezentacije jugoistočne Azije. Luka je ove sezone zabio sedam golova u 24 nastupa za juniore Trnja u Drugoj NL Juniori

 

 

 

 

Njegov otac Bojan trenutno vodi indonezijski Persib, a vodio je U-19 reprezentaciju Malezije od 2017. do 2019. nakon čega je bio trener Makassara i Kuala Lumpura u Maleziji. Osvojio je 11 trofeja u azijskom nogometu i poznat je u nogometnim krugovima u jugoistočnoj Aziji.

 

MalezijaAzijaTrnje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
