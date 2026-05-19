Širi se snimka skoka na glavu u najpoznatiju fontanu na svijetu! Talijani su bijesni

Turist (30) s Novog Zelanda skočio je na glavu u rimsku Fontanu di Trevi kažnjen je s 500 eura te mu je zabranjen pristup lokaciji. Muškarac čije ime nije objavljeno snimljen je kako skače u jednu od najpopularnijih fontana na svijetu. Fontana di Trevi, dovršena 1762. godine, zauzima pročelje palače Poli u povijesnom središtu talijanske prijestolnice. Voda koja je napaja dolazi iz drevnog rimskog akvadukta Acqua Vergine, prenosi NY Post.

Na videu koji je podijeljen na društvenim mrežama vidi se osoba kako hoda unatrag kako bi uzeo zalet za skok. Zatim čini nekoliko velikih koraka, penje se na fontanu i skače na glavu potpuno odjeven. Iako su mu policajci naredili da izađe, on nastavlja plivati. Korisnici na društvenim mrežama misle da kazna nije dovoljno visoka.

"500 eura je sitniš. Da je 5000 eura drugi puta bi dva puta razmislio“, napisala je jedna žena na Facebooku.

Kazna je trebala biti 5000 eura

"Misle da u Italiji mogu raditi što god žele. Kazna bi trebala biti 5000 eura", smatra drugi.

"Trenutačno uhićenje i puštanje uz jamčevinu. Ako ne platite, ne biste trebali izaći", smatra jedan. Ovo nije prvi incident u Rimu. Prošlog kolovoza policija je ulovila još jednog turista koji je skočio u Fontanu di Trevi.

"Snimao sam video fontane i vidio sam čovjeka kako skače unutra", rekao je tada za SWNS španjolski turist Lukas Vöhser Falcón, koji je snimio incident.

"Mislim da je to učinio samo iz zabave - ali pet sekundi kasnije došla je policija i odvela ga", rekao je i dodao da su svi bili iznenađeni.

U subotu je na istom mjestu izbio sukob između dvije suparničke bande iz Rima. Tada se pokrenulo pitanje jesu li sigurnosne mjere dovoljne za zaštitu od milijuna turista koje svake godine posjećuju najpopularniju fontanu na svijetu.Tučnjava je navodno izbila u sporednoj ulici pokraj fontane zbog sukoba oko teritorija za uličnu prevaru sa šibicama. Tijekom sukoba ljudi su potražili sklonište u obližnjim barovima i kafićima, a tri su osobe navodno prevezene u bolnicu.

Prikupili 1,3 milijuna od karata

Policija 24 sata dnevno pazi na fontanu, a postavljene su i barijere za kontrolu pristupa posjetitelja. Karta za pristup rubu fontane košta dva eura, a u tri mjeseca gradski proračun je puniji za 1,3 milijuna eura. Procjenjuje se da se u fontanu svaki dan ubaci kovanica u vrijednosti od 3000 eura, a taj se novac redovito prikuplja i donira u dobrotvorne svrhe, pišu talijanski mediji.

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri ranije je proglasio sustav ulaznica uspješnim.

"Ponosni smo što smo uveli sustav koji sredstva reinvestira u brigu o našoj baštini", rekao je. Glasnogovornik gradskog vijeća Rima najavio je i postavljanje dodatnih nadzornih kamera na više od 50 javnih trgova, uključujući i onaj oko Fontane di Trevi.

Skok Novozelanđanina samo je posljednji u nizu incidenata u kojima se turisti neprimjereno ponašaju kod Fontane di Trevi, često pokušavajući oponašati klasičnu scenu Anite Ekberg iz filma "Slatki život" iz 1960. godine.