Tradicionalan ples sa zmijama pošao po zlu: Kobra se uvukla Nijemcu u hlače i ubila ga

Njemački turist (59) preminuo je nakon što mu se "hipnotizirana" zmija uvukla u hlače, tijekom tradicionalnog "plesa zmija" u Egiptu, i ugrizla ga za nogu. Incident se dogodio početkom travnja kada je muškarac bio na odmoru u hotelu u Hurghadi na Crvenom moru s dvoje rođaka, piše Metro.co.uk.

U "plesu zmija" sudjelovale su dvije zmije. Bavarska policija priopćila je da su zmije bile bačene oko vratova gostiju. Vjeruje se da je riječ o kobrama.

Krotitelj zmija je zatim pustio jednu od zmija da se uvuče u hlače Nijemca, gdje mu je zarila zube u nogu.

Zmija je zapravo spremna za napad

Žrtva je odmah pokazala znakove trovanja i pala je u šok. Reanimirana je u hotelu prije nego što je prevezena u bolnicu.

Muškarac, čije ime nije navedeno u policijskoj izjavi, došao je iz okruga Unterallgäu u Bavarskoj. Policija i tužitelji istražuju njegovu smrt i čekaju rezultate toksikološkog testa. Za sada nitko nije uhićen.

Nije moguće zaista hipnotizirati zmiju. Krotitelji zmija koriste drveni puhački instrument kako bi zanijeli zmiju, ali otrovni gmaz zapravo reagira na vibracije i ljuljanje. Nije u transu, već je zapravo u obrambenom stanju, u stanju visoke pripravnosti, spremna za napad.

