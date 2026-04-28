FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA U EGIPTU /

Tradicionalan ples sa zmijama pošao po zlu: Kobra se uvukla Nijemcu u hlače i ubila ga

Tradicionalan ples sa zmijama pošao po zlu: Kobra se uvukla Nijemcu u hlače i ubila ga
×
Foto: Profimedia/Ilustracija

Krotitelj zmija je zatim pustio jednu od zmija da se uvuče u hlače Nijemca, gdje mu je zarila zube u nogu

28.4.2026.
6:54
Tajana Gvardiol
Profimedia/Ilustracija
Njemački turist (59) preminuo je nakon što mu se "hipnotizirana" zmija uvukla u hlače, tijekom tradicionalnog "plesa zmija" u Egiptu, i ugrizla ga za nogu. Incident se dogodio početkom travnja kada je muškarac bio na odmoru u hotelu u Hurghadi na Crvenom moru s dvoje rođaka, piše Metro.co.uk.

U "plesu zmija" sudjelovale su dvije zmije. Bavarska policija priopćila je da su zmije bile bačene oko vratova gostiju. Vjeruje se da je riječ o kobrama. 

Krotitelj zmija je zatim pustio jednu od zmija da se uvuče u hlače Nijemca, gdje mu je zarila zube u nogu.

Zmija je zapravo spremna za napad

Žrtva je odmah pokazala znakove trovanja i pala je u šok. Reanimirana je u hotelu prije nego što je prevezena u bolnicu.

Muškarac, čije ime nije navedeno u policijskoj izjavi, došao je iz okruga Unterallgäu u Bavarskoj. Policija i tužitelji istražuju njegovu smrt i čekaju rezultate toksikološkog testa. Za sada nitko nije uhićen. 

Nije moguće zaista hipnotizirati zmiju. Krotitelji zmija koriste drveni puhački instrument kako bi zanijeli zmiju, ali otrovni gmaz zapravo reagira na vibracije i ljuljanje. Nije u transu, već je zapravo u obrambenom stanju, u stanju visoke pripravnosti, spremna za napad.

EgipatTuristZmija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike