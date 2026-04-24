Pronašli gmaza u garaži u Zagrebu: 'Postoji mogućnost da se pola godine vozio s njima'

Da je krenulo vrijeme neobičnih intervencija dokazuje najnovija objava iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba na Facebooku. Objavili su da su u četvrtak dobili dojavu da je u garaži jedne obiteljske kuće u Remetincu uočena zmija.

Zamolili su gospođu da im pošalje fotografiju. Kad su je dobili - iznenadili su se. Na fotografiji je bio zmijoliki gušter - blavor. S obzirom da blavor u Zagrebu nije autohtona vrsta, bilo im je jasno da je u metropolu stigao kao slijepi putnik.

Iako kažu da su znatiželjni doznati kako je stigao do Zagreba, neke stvari će ipak ostati nepoznanica. Pretpostavljaju da je do Zagreba najvjerojatnije stigao iz Konavala.

Kako je stigao do Zagreba?

"Ono što je neobično, jest da su ljudi čiji su automobili bili u garaži, na jugu zemlje posljednji put bili u rujnu prošle godine. To znači da je blavor na njihovoj adresi kriomice živio dulje od pola godine. Gdje je bio skriven, ostaje enigma. Ljudi garažu drže čistom i urednom pa ne isključuju mogućnost da se blavor cijelo vrijeme, gotovo svakodnevno, vozio u automobilu. Stručnjaci iz Zoološkog vrta Grada Zagreba smatraju kako je ta mogućnost iznimno mala", stoji u objavi.

Blavora su jučer pronašli omotanog oko felge na automobilu. Kad mu je stanar kuće prišao, gušter se spustio na pod garaže. Kako ga ljudi sami nisu željeli micati, nazvali Sklonište za nezbrinute životinje.

'Terenac' Igor odmah je odredio vrstu kojoj gmaz pripada, vješto ga preuzeo i odvezao u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta.

"Inače, ako izbliza želite promotriti gmazove koji žive u Hrvatskoj, te razbiti strah koji mnogi ljudi od njih neopravdano imaju, posjetite kat paviljona Ptice u Zoološkom vrtu", stoji u objavi.

