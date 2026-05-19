Hrvatska je poznata taekwondo sila: 'Vidite kako naporno treniramo'

S Europskog prvenstva u Munchenu hrvatski taekwondoaši vratili su se s tri brončane medalje u muškoj konkurenciji. Nakon tri godine na europsko postolje vratio se Ivan Šapina, a odličja su osvojili i Marko Golubić te Leon Hrgota. Priču s tatamija donosi Helena Barić.

Teška ozljeda, dvije operacije i dug oporavak nisu zaustavili Ivana Šapinu da se vrati na vrh europske scene i Osvoji brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma.

"Očekivao sam medalju, znam koliko sam trenirao. Uz sve ozljede i sve što sam prošao, ali znam kako sam trenirao i koliko sam podršku od svih imao. Tako da da, išao sam po medalju i to sam ostvario."

Posljednje veliko odličje bilo je svjetsko srebro prije tri godine, a godinu prije toga i naslov europskog prvaka. Nakon toga uslijedio je težak period, a sada je ponovno među elitom.

"Vidite kako naporno treniramo. Zato ima ozljeda. Da ne treniramo naporno ne bi se ozljede ni događale. Tako da, evo, ja mogu reći i nisam prvi koji će to reći, ali da se medalja osvaja u dvorani. Teškim i napornim radom."

A naporno rade cijele godine, jer Hrvatska je poznata taekwondo sila koja se sa svakog natjecanja vraća s medaljama.

Puno rada i odricanja

Uz Ivana, s prvenstva se s broncom oko vrata vratio i Marko Golubić, bivši svjetski prvak u kategoriji do 74 kilograma.

"Svakog dana kad se ustanem ujutro, znam da sam najbolji i s tom mišlju svaki dan idem na ovaj trening, tako da naporno radimo i očekivao sam zlato.

Još jednu broncu je iz Munchena osvojio je i Splićanin Leon Hrgota, u kategoriji do 80 kilograma.

"Ostaje malo nezadovoljstvo jer sam bio baš jako blizu još boljeg rezultata, pa kad si tako blizu odmah razmišljaš što si mogao bolje napraviti, ali iza svega stoji puno rada i odricanja."

Uskoro kreće i skupljanje bodova za Olimpijske igre u Los Angelesu, a očekivanja im s razlogom nisu skromna.

"Nadam se da će, da ću uspjeti skupiti potrebne bodove do kraja sljedeće godine i otići tamo i uzeti više tu medalju i ući učiniti sve svoje drage ljude ponosnima", rekao je Marko Golubić.

"Treća sreća će biti valjda nakon dvije Olimpijske igre, što nisam osvojio tako da. Ovo mi je mali vjetar u leđa. Ova medalja i idemo dalje", rekao je Ivan Šapina.

Nema puno vremena za slavlje jer ih već za tri tjedna čeka novo natjecanje i nove borbe za vrh.