Nakon Italije i Austrija istražuje 'snajper-turiste' koji su dolazili na jezivi 'safari' u Sarajevo

Tužitelji u Beču otvorili su istragu protiv jednog Austrijanca i još jednog nepoznatog počinitelja zbog sumnje da su kao "snajper-turisti" sudjelovali u pucanju na civile tijekom opsade Sarajeva (1992. - 1996.). "Turisti" su plaćali velike svote novaca kako bi s položaja srpske vojske i s njom povezanih paravojnih postrojbi sudjelovali u masakru, piše Kronen Zeitung.

Aranžmani su bili prikriveni kao komercijalne lovačke ture na Balkanu pod nazivom "snajperski safari".

'Svaka zemlja treba napraviti domaću zadaću'

Istraga je pokrenuta nakon što u Italiji već mjesecima traju slični postupci protiv talijanskih državljana. Postupci u Italiji pokrenuti su nakon kaznene prijave milanskog pisca i istraživačkog novinara Ezija Gavazzenija, koji je o tome napisao i knjigu.

U veljači je Gavazzeni javno pozvao vlasti u Austriji i Njemačkoj da također pokrenu istrage i provjere sudjelovanje svojih građana u napadima.

"Svaka zemlja treba napraviti domaću zadaću", poručio je Gavazzeni u razgovoru za austrijsku novinsku agenciju APA u Rimu.

Poticaj za pokretanje istraga i pronalaženje svjedoka bio je dokumentarni film "Sarajevo Safari" slovenskog redatelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine, utemeljen na iskazima anonimnih djelatnika obavještajnih službi.

Plaćali i do 300 tisuća eura za turu

Prvi medijski izvještaji o dolascima stranih turista-snajperista na ratište zabilježeni su u dvama talijanskim dnevnim listovima još 1995. godine.

Prema prikupljenim podacima iz knjige i filma, sudionici "safarija" bili su isključivo imućni stranci koji su za jedan vikend na položajima oko Sarajeva plaćali i do 300 tisuća eura.

Istraga je ukazala na to da motivi počinitelja nisu bili političke ili vjerske naravi. Riječ je o osobama koje vole oružje i kojima je pucanje na ljude, uključujući žene, starce i djecu, služilo kao zabava.