NA METI BILA I DJECA /

Pao prvi čovjek zbog Sarajevo safarija! Hvalio se da 'lovi ljude', u kući mu našli more oružja

Pao prvi čovjek zbog Sarajevo safarija! Hvalio se da 'lovi ljude', u kući mu našli more oružja
Foto: Profimedia

Istraga se vodi zbog sumnje da su Talijani plaćali kako bi tijekom opsade Sarajeva ubijali njegove stanovnike s položaja koje su držali pripadnici vojske bosanskih Srba

4.2.2026.
21:02
Hina
Profimedia
Stariji muškarac prva je osoba protiv koje je tužiteljstvo u Milanu pokrenulo postupak u sklopu istrage o navodima da su talijanski državljani tijekom rata u Bosni i Hercegovini dolazili na položaje oko opsjednutog Sarajeva kako bi pucali iz snajpera, objavio je u srijedu talijanski listi Il Giorno.

Prema navodima ovog lista poziv za saslušanje upućen je 80-godišnjem bivšem vozaču kamiona koji živi blizu Pordenonea.

Prvi je to konkretni korak koji je poduzeo tim predvođen Alessandrom Gobbisom iz Ureda javnog tužitelja u Milanu nakon pokretanja istrage o tzv. sarajevskom safariju.

Istraga se vodi zbog sumnje da su Talijani plaćali kako bi tijekom opsade Sarajeva ubijali njegove stanovnike s položaja koje su držali pripadnici vojske bosanskih Srba.

Il Gorno navodi kako je neimenovani 80-godišnjak osumnjičen da je "u dosluhu s drugim, zasad nepoznatim osobama", u provedbi "istog zločinačkog plana prouzročio smrt nenaoružanih civila, uključujući žene, starije osobe i djecu, pucajući iz snajperskih pušaka s brda koja okružuju grad Sarajevo između 1992. i 1995. godine."

Prvo saslušanje zakazano je za  9. veljače.

Hvalio se da je 'lovio ljude'

Muškarac je pod istragom jer se navodno drugima hvalio da je tijekom opsade Sarajeva "lovio ljude" u tom gradu.

Na temelju iskaza zabilježenih tijekom ispitivanja svjedoka, istražitelji i tužitelji identificirali su 80-godišnjaka i odlučili ga istražiti zbog ubojstva na mah odnosno zbog višestrukih incidenata, te ga pozvati na ispitivanje.

Bivši vozač kamiona poziv tužitelja je primio u srijedu, a karabinjeri su pretražili i njegovu kuću pri čemu su pronašli sedam komada legalnog oružja odnosno dva pištolja, pušku i četiri sačmarice. 

Ranije su istražitelji utvrdili kako je muškarac tijekom rata u BiH nekoliko puta putovao na područje bivše Jugoslavije što su potvrdili iz tvrtke za koju je radio.

Istraga u Milanu o tzv. sarajevskom safariju odnosno lovu na ljude, kako piše talijanski list, ima i međunarodnu dimenziju jer Francuska, Švicarska i Belgija također poduzimaju mjere, djelomice i stoga što "snajperisti", prema dostupnim dokumentima, nisu bili isključivo Talijani.

U međuvremenu, milansko tužiteljstvo radi na identifikaciji drugih navodnih snajperista, a navodno se radi o još jednom konkretnom imenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu

