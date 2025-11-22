Mučni detalji 'ljudskog safarija' u Sarajevu. Letci s cijenama cirkulirali gradom: 'Neko se smijao dok smo mi vrištali'

O stranica koji dolaze u opkoljeno Sarajevo ubijati ljude s okolnih brda već se pisalo tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Kako navodi talijanski novinar Enzo Gavazzeni, koji je predao šokantnu kaznenu prijavu, skupine iz Italije i drugih zemalja plaćale su bosanskim Srbima kako bi dozvolili ubijanje Sarajlija.

Tužiteljstvo u Milanu otvorilo je istragu o strašnom i morbidnom snajperskom turizmu, o zvijerima koji su dolazili ubijati iz zabave tijekom opsade Sarajeva. "Mogu reći da talijanske vlasti imaju priliku pronaći konkretna imena u mojoj prijavi", tvrdi Gavazzeni.

David Jones, novinar Daily Maila, susreo se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine sa Senadom Dodik (67). Njezin sin Damir (17) je u lipnju 1995. godine ubijen hicem u srce dok je biciklirao prema kući svog prijatelja.

Senada je Jonesu ispričala kako je hitac bio toliko precizan da na tlu, na koje je Damir pao, nije bilo ni kapi krvi. Pokazala mu je i fotografiju Damirovog beživotnog tijela, a oko njega nekoliko liječnika Ujedinjenih naroda koji ga pregledavaju.

Otkad je rat završio, Senada traži ubojicu svoga sina. "Želim ga pogledati u oči, možda čak i zapaliti cigaretu s njim te ga pitati – zašto?" Njezina potraga, nažalost, još nije urodila plodom. Ubojstva poput Damirova tada su bila toliko česta da se istrage nisu ni pokretale. Njegov je ubojica utonuo u sjenu.

Sve do susreta s Jonesom, Senada nije znala da se priča o Sarajevo Safariju počela širiti medijima. Njezin pogled kada je čula za to, kaže Jones, bila je neopisiva mješavina šoka, gađenja, zgražanja i prezira. "Ne mogu zamisliti da se to napravilo iz zabave. Pogledati dijete kroz ciljnik i samo tako ga ubiti. Moj mozak to ne može prihvatiti. To nije ljudski", rekla mu je Senada.

'Propagandni film'

Sredinom studenog stigla je još jedna potvrda da Sarajevo Safari nije izmišljotina.

Nakon što je u travnju ove godine na društvenoj mreži X osvanula snimka snajperskih napada na civile u Sarajevu, koji se dogodio 8. listopada 1994., za koju je profil tvrdio da je riječ o "propagandnom filmu", portal Raskrinkavanje.ba je istražio tvrdnje. Došli su do zaključka kako nije riječ o "propagandnom filmu" nego segmentu iz videozapisa "Bosnia – Attacks On Trams In Sarajevo".

Osobe sa snimka koje su ranjene identificirane su u kolovozu 2022. godine. Jedan od njih je Mirza Ustamujić, danas direktor multidisciplinarne inženjerske tvrtke Energoinvest iz Bosne i Hercegovine. On je 17. studenoga 2025. na društvenoj mreži Facebook potvrdio da je on jedan od ranjenika sa snimke.

'Neko nas je promatrao kao divljač'

Rekao je da su među borcima cirkulirali letci na kojima je pisalo "Sarajevo Safari" te da su na njima bile ispisane cijene u njemačkim markama i mogućnost izbora oružja.

"Papiri koji su izgledali kao neka groteskna reklama, a zapravo su nosili jezivu poruku – da postoje ljudi koji plaćaju da pucaju na Sarajlije, na djecu, na žene, na civile. Mi smo mislili da je to neka monstruozna psihološka igra, ali nakon svega što danas izlazi na vidjelo, nakon dokumentaraca, istraga i svjedočenja, pitam se, je li to možda ipak bila gola istina? Jer mi smo bili ranjeni iz 'sijača smrti', jednog od onih položaja s kojih se godinama namjerno gađalo sve što se kretalo gradom", napisao je Ustamujić.

"Neko nas je promatrao kao divljač. Neko je plaćao da nas lovi. Neko se smijao dok smo mi vrištali. To je činjenica koju ne može izbrisati nijedna laž, nijedna relativizacija, nijedna politička igra. Ja više ne šutim. Jer šutnja je suučesništvo. Zli ljudi su zli ljudi. Nema tu ni naroda, ni strane, ni opravdanja. Samo zlo koje se oblači u uniformu, ili turiste, ili vojnike, ili 'avanturiste' koji pucaju na djecu. A najveće zlo je poricanje, kad ti neko kaže da tvoje suze, tvoj bol, tvoji mrtvi, tvoje rane nisu stvarne", dodao je.

Duboko potresan dokumentarni film Sarajevo safari slovenskog autora Miran Zupanič, koji istražuje mračan i slabo poznat fenomen 'lova na ljude' tijekom opsade Sarajeva, možete pogledati na platformi Voyo.

