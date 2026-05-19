Pod fantomkama i s dugim cijevima: Pogledajte kako su odveli ubojicu Luke

Osumnjičenika za ubojstvo maturanta Luke Milovca, Kristijana Aleksića, doveli su u Šibenik na ispitivanje i to u kombiju te uz pratnju policajaca u pancirkama, naoružanih dugim cijevima i prekrivenih fantomkama.

Imao je ruke svezane lisicama, bio je odjeven u mornarsku majicu i hodao je pognute glave. Novinarka Ivana Ivanda Rožić i snimatelj RTL-a Danas uhvatili su trenutak kad su ga uvodili u zgradu Županijskog državnog odvjetništva.

"Što kažete na optužbe koje vam se stavljaju na teret", upitala je. Nije odgovorio.

Ivanda Rožić navela da je 50-godišnji Aleksić bio prethodno u prostorijama Policijske postaje Šibenik, gdje su i prostori pritvorskog nadzornika.

Kombi pun interventne policije stigao je oko 12.30 sati, a pred županijskim državnim odvjetnikom čeka ga ispitivanje.

'Nije bio pričljiv pred policijom'

"Vjerojatno će zbog mirnog prosvjeda ispitivanje biti iza 14 sati. Vjerojatno će mu danas sudac istrage, ako to zatraži Županijsko državno odvjetništvo, odrediti istražni zatvor. Treba vidjeti što će reći pred tužiteljima. Pred policijom jučer, doznajem, nije bio pričljiv", izvijestila je Ivana Ivanda Rožić.

Dodala je i da je Aleksiću dodijeljen odvjetnik po službenoj dužnosti, no on je izašao iz slučaja te je Aleksiću dodijeljena nova odvjetnica po službenoj dužnosti.

Foto: RTL Danas

Novim priopćenjem o svemu se oglasila i Policijska uprava šibensko-kninska.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kako smo ranije objavili, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 50-godišnjak u subotu 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja usmrtio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Policijski službenici su ga uhitili jučer, 18. svibnja, na području Drniša, na prilazu u grad, u 2.30 sati. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu."