Završila još jedna potraga za nestalim avionom: Nitko ne zna gdje je olupina

Dvanaest godina nakon misterioznog nestanka zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH370, u kojem je bilo 239 ljudi, nova potraga u dubinama južnog Indijskog oceana zasad nije donijela rezultate.

Malezijske vlasti u nedjelju su objavile da ni najnovija pretraga morskog dna nije otkrila olupinu nestalog aviona, dok obitelji putnika traže da se potraga nastavi, piše ABC News.

Malezijski ured za istragu zrakoplovnih nesreća priopćio je da je potragu provodila američka tvrtka za podvodnu robotiku Ocean Infinity, koja je između ožujka 2025. i siječnja 2026. pretražila tisuće četvornih kilometara oceanskog dna. Unatoč opsežnoj operaciji, nisu pronađeni nikakvi potvrđeni tragovi nestalog zrakoplova.

Malezija je prošle godine toj tvrtki dala novo odobrenje za potragu prema modelu "nema nalaza – nema naplate". Ocean Infinity tako bi dobio 70 milijuna dolara samo ako pronađe olupinu zrakoplova. Nova potraga usmjerena je na područje od oko 15 tisuća četvornih kilometara u južnom Indijskom oceanu, gdje se pretpostavlja da je avion završio.

Pretraga je trajala ukupno 28 dana i odvijala se u dvije faze - krajem ožujka prošle godine te između 31. prosinca 2025. i 23. siječnja ove godine. Tijekom operacije pretraženo je oko 7 tisuća četvornih kilometara morskog dna, no loši vremenski uvjeti povremeno su usporavali rad.

"Dosadašnje aktivnosti nisu dovele do nalaza koji bi potvrdili lokaciju olupine", stoji u priopćenju. Vlasti zasad nisu objavile kada bi potraga mogla biti nastavljena.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, Boeing 777 nestao je s radara 8. ožujka 2014. nedugo nakon polijetanja iz Kuala Lumpura prema Pekingu. U avionu je bilo 239 putnika i članova posade, većinom kineskih državljana.

Kasniji satelitski podaci pokazali su da je zrakoplov skrenuo s planirane rute i odletio prema jugu, u udaljeni dio Indijskog oceana, gdje se pretpostavlja da je pao.

Unatoč jednoj od najskupljih i najopsežnijih potraga u povijesti zrakoplovstva, olupina nikada nije pronađena. Pojedini dijelovi zrakoplova kasnije su se pojavili na obalama istočne Afrike i na otocima u Indijskom oceanu, ali to nije pomoglo u otkrivanju točne lokacije nesreće.

Udruga Voice 370, koja okuplja obitelji nekih od putnika, sada traži od malezijske vlade da produži ugovor s tvrtkom Ocean Infinity i razmotri slične sporazume s drugim kompanijama koje se bave istraživanjem dubokog mora.

"Vlada ne plaća ništa ako se avion ne pronađe, zato bi produženje potrage trebalo odobriti bez oklijevanja", poručili su iz udruge.

Dodaju i da će nastaviti tražiti odgovore o sudbini nestalog zrakoplova. "Nikada nećemo odustati", poručile su obitelji putnika.

