Guardiola je ljutit zbog curenja informacija! Pozvao je igrače na sastanak

Engleskom i cijelim svijetom se u ponedjeljak navečer prolomila vijest kako Pep Guardiola nakon ove sezone napušta Manchester City nakon cijelog desetljeća na klupi.

Engleski The Sun doznao je kako je Pep vrlo ljutit što je ta vijest procurila i sazvao je hitan sastanak s igračima. "Pep je bijesan zbog tajminga neposredno prije utakmice. Pozvao je igrače da se pridruže kasnonoćnom grupnom pozivu i potvrdio da odlazi", rekao je izvor za Sun i nastavio.

"Ispričao se zbog načina na koji se vijest pojavila. Iznenadila ga je. Igračima je u subotu rečeno da ne ide, tako da su svi u šoku".

Utakmica posljednjeg kola Premier lige u nedjelju protiv Aston Ville bit će Pepova 593. i posljednja na klupi Građana. Navodno je dogovoreno da će Guardiolu na klupi Cityja zamijeniti njegov nekadašnji pomoćnik Enzo Maresca koji je prije četiri mjeseca napustio Chelsea.

U deset godina na Etihadu, Guardiola je osvojio čak 20 trofeja. Šest puta je City bio prvak Engleske pod njegovim vodstvom od čega su četiri titule bile u nizu, a 2023. osvojio je i Ligu prvaka, prvu u klupskoj povijesti.