Real Madrid traži 'krticu' u svlačionici, a svi prstom upiru u 'protjeranu' zvijezdu

Situacija u Real Madridu posljednjih tjedana postaje sve napetija, a nakon eliminacije iz Lige prvaka i serije slabijih rezultata u domaćem prvenstvu sve više pažnje privlače događaji unutar svlačionice kraljevskog kluba.

Španjolski mediji poput Marce i AS-a, posljednjih dana objavili su niz informacija o narušenim odnosima među igračima, uključujući verbalne sukobe i fizičke incidente koji su dodatno uzdrmali atmosferu u ekipi. Prema navodima izvora bliskih klubu, posljednji sukob između Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija interno je ocijenjen kao “vrlo ozbiljan”.

Navodno je do žestoke rasprave između dvojice veznjaka došlo odmah nakon jednog od treninga, a situacija je eskalirala do te mjere da su ostali igrači morali reagirati kako bi spriječili veći incident. Pojedini mediji tvrde da je sukob nastavljen i narednog dana te da je cijela situacija izazvala dodatnu zabrinutost unutar kluba.

🚨 Real Madrid believe that people INSIDE the dressing room are looking to cause harm by spreading all information on what has happened the last few days. @el_pais — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

Ovo nije prvi incident koji je dospio u javnost. Ranije su se pojavile informacije o sukobu Antonija Rüdigera i Carrerasa, nakon čega je i sam igrač bio prisiljen javno reagirati. Sve učestalije priče o tenzijama među fudbalerima stvorile su ozbiljan pritisak na upravu kluba, posebno u osjetljivom dijelu sezone u kojem Real Madrid pokušava stabilizirati rezultate i atmosferu u ekipi.

Zbog ozbiljnosti situacije rukovodstvo kluba održalo je hitan sastanak sa igračima i stručnim štabom odmah nakon posljednjeg incidenta. Prema dostupnim informacijama, nijednom članu ekipe nije bilo dopušteno napustiti trening-centar prije završetka kriznog sastanka na kojem se razgovaralo o disciplini, odnosima unutar svlačionice i curenju povjerljivih informacija u medije.

U klubu postoji uvjerenje da određene informacije namjerno izlaze u javnost kako bi dodatno destabilizirale ekipu. Zbog toga je pokrenuta interna istraga s ciljem otkrivanja osobe koja dostavlja detalje iz svlačionice novinarima.

Španjolski mediji navode da se unutar kluba već pojavio i “glavni osumnjičeni”, a najveći broj sumnji usmjeren je prema Daniju Ceballosu. Veznjak Reala navodno je u lošim odnosima s dijelom stručnog štaba, a sve glasnije se govori i o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone.

Dodatne sumnje pojavile su se nakon informacija da je Ceballos imao nesuglasice s Alvarom Arbeloom, te da je njihov odnos potpuno narušen. Upravo nakon tog sukoba u medijima su se počele pojavljivati detaljnije informacije o problemima unutar svlačionice, zbog čega dio ljudi u klubu vjeruje da iza curenja informacija stoji upravo španski veznjak.

