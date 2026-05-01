STIGAO STEČAJNI UPRAVITELJ /

Velikan hrvatskog nogometa pred gašenjem? Dužni su gotovo pola milijuna eura

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ovim potezom vlasnik Šibenika Željko Karaica efektivno gubi upravljanje nad klubom

1.5.2026.
8:31
Sportski.net
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Jedan od velikana hrvatske nogometne scene i prošlosezonski prvoligaš – Šibenik nalazi se pred gašenjem.

Nakon što je koncem prošle sezone zbog dugova pao u četvrtu umjesto u drugu ligu, sada bi velikan iz Krešimirova grada mogao pasti još dublje. Naime, Trgovački sud u Zadru donio je u srijedu rješenje kojim se pokreće stečajni postupak nad HNK Šibenik. Konkretno, sud je dodijelio Šibeniku stečajnog upravitelja. To je Trgovački sud učinio nakon što je FINA podnijela prijedlog zbog duga od 437 tisuća eura, iako je moguće da je klub dužan i više.

Novi stečajni upravitelj Šibenika je Milan Bariša Obradović iz Svete Nedelje, koji će ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, utvrditi ima li klub dovoljno imovine da se pokriju troškovi postupka i barem djelomično namire vjerovnici te dostaviti izvješće sudu u roku od 30 dana.

Ovo je samo nastavak agonije za nekada slavnog prvoligaša i još jedan udarac za hrvatski nogomet, nakon što je slična sudbina snašla i Zadar, ali i druge ikonične hrvatske klubove.

      Standings provided by Sofascore

Hnk ŠibenikStečajni Postupak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
