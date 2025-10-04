Tužan dan za hrvatski nogomet: U ponedjeljak se gasi kultni klub nakon 93 godine

Tužni dani za nogomet u Šibeniku. Kultni klub koji zaslužuje prvi rang natjecanja mogao bi u potpunosti nestati. Prošle sezone klub je ispao iz HNL-a. Pružili su na terenu odličan otpor dok se klub raspadao u unutrašnjosti.

Igrači su bili bez plaća, klub bez tople vode, a svjetlo na kraju tunela nije došlo. Šibenik je izbačen u četvrti rang hrvatskog nogometa, ali problemi s financijama su se nastavili i klubu sada prijeti stečaj. Nakon utakmice protiv Primorca iz Biograda u ponedjeljak, klub bi mogao u stečaj.

"Dan koji nitko nije htio vjerojatno je blizu, HNK Šibenik skoro 100 % ide u stečaj, utakmica u Biogradu je skoro/vjerojatno zadnja utakmica našeg kluba i svi koji mogu uzet slobodan dan ili uteći s posla neka to naprave, cilj je da ode što veća brojka navijača i simpatizera, da se dostojanstveno pozdravimo s klubom starim 93 godine", poruka je koja kruži navijačkim krugovima, prenosi ŠibenikIN.

Što je budućnost? Vrlo vjerojatno feniks klub koji bi naslijedio ovaj kultni Šibenik. Šibenik je prevelik grad, prebogate povijesti, s navijačima koji neće dopustiti da klub nestane zauvijek.

